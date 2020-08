VIDEO Momentul in care Harry Maguire este pus la pamant pe o strada din insula greceasca Mykonos. Capitanul lui Manchester United a fost arestat ulterior

O audiere la tribunal a fost programata marti, 25 august, dar fotbalistul poate reveni in Anglia si sa fie reprezentat in instanta din Grecia de avocatul sau.Potrivit presei, Harry Maguire a ajuns in arest dupa un conflict cu grup de englezi, pe Insula Mykonos. Fotbalistul ar fi atacat politistii care au intervenit pentru a calma situatia.Harry Maguire se afla in vacanta in Grecia. Momentul bataii a fost filmat si postat pe Youtube. In imagini se poate observa ca Maguire este pus la pamant de alti batausi, iar unul dintre partenerii lui il loveste cu picioarele pe individul imobilizat de fotbalist.