Ce spune portarul erou al lui Villareal dupa ce a marcat si a aparat un penalty in finala Europa League

"Este primul penalti pe care l-am inscris vreodata in viata mea", a dezvaluit el."Voiam doar sa bag mingea in poarta. Nici nu stiu ce am facut acum. M-am gandit ca trebuie doar sa dau tare in minge si sa sper ca intra. Nu mi-as fi imaginat aceasta lovitura de la 11 metri in visele mele. Suntem campioni si acesta este cel mai bun lucru pe care il poti spune ca jucator", a adaugat Rulli. Formatia Villarrea l a castigat pentru prima data Liga Europa, miercuri seara, la Gdansk, invingand echipa Manchester United in urma loviturilor de departajare, scor 12-11.La finalul prelungirilor, scorul a fost 1-1, golurile fiind marcate de Gerard Moreno '29 pentru Villarreal si Cavani '55 pentru United.La loviturile de departajare, scor 11-10, toti jucatorii echipei spaniole au marcat, inclusiv portarul Rulli, in timp ce de la Manchester United a ratat portarul De Gea.