Cine a fost declarat cel mai bun fotbalist al finalei Europa League

In varsta de 32 de ani, Capoue joaca la Villlarreal din decembrie 2020, cand a venit de la Watford.Formatia Villarreal a castigat pentru prima data Liga Europa, miercuri seara, la Gdansk, invingand echipa Manchester United in urma loviturilor de departajare, scor 12-11.La finalul prelungirilor, scorul a fost 1-1, golurile fiind marcate de Gerard Moreno '29 pentru Villarreal si Cavani '55 pentru United.La loviturile de departajare, la care scorul a fost 11-10, au marcat pentru Villarreal G. Moreno, Raba, Alcacer, A. Moreno, Parejo, Moi Gomez, Albiol, Coquelin, Gaspar, Torres si Rulli, iar pentru United au inscris Mata, Telles, Fernandes, Rashford, Cavani, Fred, James, Shaw, Tuanzebe si Lindelof. De Gea a ratat.Unai Emery, performerul unei triple istorice cu Sevilla in 2014, 2015 si 2016, s-a aflat in ultimul act pentru a cincea oara in 8 ani.