De cati ani nu a mai aparat un penalty portarul lui Manchester United, David De Gea

De Gea este contestat de fanii lui Manchester United . El nu si-a putat ajuta echipa in finala Europa League, pierduta in fata lui Villareal.Suporterii il ataca dur chiar si pe antrenorul Ole Gunnar Solskjær, pentru faptul ca nu l-a titularizat pe Henderson, in poarta.De cinci ani nu a a mai aparat De Gea un penalty.Se intampla in finala Cupei Ligii Angliei, cu Everton, in 2016.Villareal a invins-o pe United in finala Europa League, cu 11-10 la loviturile de deparjare, David De Gea ratand penalty-ul decisiv.