Batuta rau de Mourinho, Manchester United l-a luat pe Alex Telles de la Porto. Englezii au vrut sa dea lovitura cu Sancho si Ousmane Dembele

Manchester United l-a luat pe Alex Telles de la FC Porto. Brazilianul a ajuns in Anglia si a semnat contractul cu "diavolii rosii.Pe langa Telles, United a incercat sa dea lovitura si sa-l aduca si pe Sancho de la Dortmund. Englezii au oferit 70 milioane de lire sterline in schimbul fotbalistului, insa nemtii au cerut 100 de milioane, moment in care mutarea a picat.Si Dembele a fost dorit pe "Old Trafford", insa francezul a refuzat transferul in Anglia.Cel mai scump transfer din istorie facut de echipa engleza in istorie a fost venirea lui Pogba de la Juvents, in 2016, pentru care Manchester United a platit torinezilor aproape 90 de milioane de lire sterline.Capitanul Harry Maguire este al doilea pe lista, Leicester primind in schimbul fundasului central 80 de milioane de lire sterline, in 2019.SURSA FOTO: Thesun.co.uk