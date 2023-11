Manchester United, de neoprit: Inca doua vedete pe lista lui van Gaal

Dupa ce a cheltuit 160 de milioane de lire sterline pe transferurile a 6 jucatori noi, managerul general al lui Manchester United, Louis van Gaal, a primit asigurari din partea conducerii clubului ca, si in ianuarie, va avea la dispozitie un buget solid pentru atragerea de noi fotbalisti.

Conform The Guardian, este clar si care sunt primele doua tinte pentru perioada de minimeracato din iarna. Numele nu sunt o surpriza, ele fiind vehiculate si aceasta vara. In afara de asta, cei doi joaca pe pozitiile care trebuie intarite.

Radamel Falcao, la Manchester United: Ce spune antrenorul Louis van Gaal

Primul pe lista este mijlocasul lui AS Roma, olandezul Kevin Strootman, care se afla in convalescenta din cauza unei accidentari suferite in luna martie a acestui an. Sursa citata scrie ca cele doua cluburi se pot intelege contra unei sume de transfer de aproximativ 25 de milioane de lire sterline.

Van Gaal va incerca sa transfere pe Old Traford si un fundas central de clasa, pe lista sa aflandu-se capitanul germanilor de la Borussia Dortmund, Mats Hummels.

Transferul neamtului va fi ceva mai dificil de realizat, antrenorul Borussiei, Jurgen Klopp, nefiind dispus sa renunte la fundasul sau de baza.

Ads