Bomba pe piata transferurilor! Manchester United l-a luat pe Jadon Sancho. Cat platesc englezii

Extrema de 21 de ani, care inca nu a efectuat controlul medical si nu a ajuns la un acord privind conditiile financiare personale, ar urma sa semneze un contract pe cinci ani, cu optiune pentru un al saselea.Suma de transfer, de 73 de milioane de lire sterline, care va fi platita in cinci rate egale, il va urca pe Sancho pe locul al doilea in topul celor mai scumpi jucatori englezi din toate timpurile, dupa Harry Maguire, carea fost transferat de United in 2019 de la Leicester cu 80 de milioane de lire sterline.Sancho a inscris 50 de goluri si a oferit 57 de pase decisive in 137 de meciuri pentru Dortmund, marcand de doua ori in finala Cupei Germaniei, castigata de echipa lui, in mai, cu 4-1, in fata formatiei RB Leipzig.El a fost ales in echipa sezonului din Bundesliga in 2018-19 si 2019-20.Jadon Sancho are deja 20 de selectii in nationala Angliei, pentru care a debutat in 2018 si a marcat trei goluri.El a inceput fotbalul la Watford, apoi a trecut pe la Manchester City , inainte de a fi transferat de Dortmund pentru zece milioane de lire sterline, in 2017.Potrivit ESPN, City va primi 15 la suta din profitul inregistrat de Dortmund in urma transferului jucatorului aflat in lotul Angliei pentru Euro-2020. Suma ar fi de aproximativ 11,5 milioane de euro.