Premierul ungar Viktor Orban a calificat marţi, 21 mai, drept "absurdă" şi "ruşinoasă" cererea de emitere a unui mandat de arestare împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii în războiul din Fâşia Gaza.

"Propunerea procurorului general al Curţii Penale Internaţionale (CPI) împotriva premierului Netanyahu este absurdă şi ruşinoasă", a scris Orban pe platforma socială X. Premierul ungar, care menţine relaţii strânse cu omologul său israelian, a opinat că "astfel de iniţiative nu favorizează pacea în Orientul Mijlociu". Un eventual mandat de arestare "nu va face decât să alimenteze tensiunile", crede Orban.

The ICC Chief Prosecutor’s proposal against Prime Minister @netanyahu is absurd and shameful. Such initiatives will not bring the Middle East closer to peace, but only fuel further tensions.