Manele la Coldplay: ”În loc să prezinte părinților soția noastră, au prezentat amanta!" Artistul român care îl invidiază pe Babasha

Momentul controversat de la concertul Coldplay de pe Arena Națională, în care manelistul Babasha a fost invitat de Chris Martin să cânte o melodie, în huiduielile publicului, a fost comnentat de unul dintre artiștii români, Adi Despot.

Cântărețul de muzică rock Adi Despot (48 de ani) a acuzat astfel ipocrizia fanilor Coldplay care l-au apostrofat pe Babasha.

”Cea mai bună pe care am auzit-o e că "au venit Coldplay și, în zi de sărbătoare, în loc să prezinte părinților soția noastră, au prezentat amanta!"”, a precizat Adi Despot pe Facebook.

”Cât despre Babasha, bravo, dude! Să cânți cum ai făcut-o, în fața unui stadion care te huiduie, it's so fckn rock'n roll încât n-are cum să nu fie bine. Ba chiar te invidiez că nu am fost eu în locul tău, să mă scald în oceanul ăla de ipocrizie”, a completat Adi Despot.

Vlad Babașa (nume de scenă Babasha) este din Bacău, iar melodiile lui sunt în trending pe diverse platforme, precum Spotify, Youtube sau TikTok.

Lansată acum 11 zile, piesa "Păi Naa" are 6,8 milioane de vizualizări în acest moment. Piesa Baklava, lansată în urmă cu o lună, are 34 de milioane de vizualizări pe Youtube.

Pe Spotify, Babasha are 5 piese în Top 50 cele mai ascultate piese din România. "Păi Naa" e pe primul loc, iar "Baklava" pe locul doi.

