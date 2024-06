Chris Martin, solistul trupei Coldplay, l-a invitat, la primul concert al trupei de la Bucureşti, pe Babasha, "un artist foarte nou", după cum a spus pe scenă. Însă, maneaua "Păi Naa" a stârnit huiduieli. Comentariile pe reţelele de socializare au fost diverse, cele mai multe însă au criticat momentul. Artişti, jurnalişti, medici au fost de părere că "este doar muzică", că "nu ne-am făcut de ruşine" şi că "România este străbătută de un rasism profund".

Turneul Coldplay "Music Of The Spheres" este dedicat în acest an comunităţilor marginalizate. Britanicii invită la fiecare concert un artist local. Coldplay militează pentru un mediu sustenabil, pentru salvarea planetei şi respectarea drepturilor LGBTQ.

Andrei Roșu, component al trupei Gaz pe Foc, a comentat întreaga experiență Coldplay, iar despre momentul cu maneaua a spus că a fost unul grețos.

"Experiența noastră la concertul Coldplay din 12 iunie.

> Am parcat la aprox. 2 km de stadion. O decizie foarte inspirată, care ne-a ajutat să evităm ambuteiajul (mai ales cel de la final). Am fi venit cu autobuzul (335), dar aveam emotii pentru întoarcere...

> Am ajuns la Arena Natională la 20.30, concertul Coldplay a inceput la 20.56 si a durat un pic peste două ore.

> Îți recomand (mai ales daca vin si copiii) să îți iei la tine bidoane sport de hidratare (nu ai voie cu sticle), de 0.75 l, umplute de acasa. Cât mai multe 🙂 Vei evita statul inutil la cozi.

> Am sarit peste artiștii din deschidere, despre care nu știam nimic (vazusem cateva video-uri cu ei si ma cam lamurisem...). Poate au avut un show bun, deci ramane la latitudinea ta daca vrei sa investesti in ei 2-3 ore din viata si, in plus, sa prinzi aglomeratia de la inceput.

> Concertul: beton, mai ales show-ul de lumini (publicul primeste bratari si... vei vedea). 18 melodii* (cred..), plus cateva momente mișto (nu dau spoilere), dar și unul gretos / inutil...

> *Higher Power, Adventure of a lifetime, Paradise, The scientist, Viva la vida

Hymn for the weekend, Yellow, Clocks

Something just like this, My Universe, Sky full of stars, Fix you, Biutyful etc.

> Organizare execrabilă ("mioritică") la final. A durat mai mult de o ora (!!) sa putem iesi din complexul Arenei Nationale (intrarea durase cateva minute). Motivul: ieșirea se făcea prin 4 portițe de câte o persoană! Am regretat că nu am plecat după "Fix you", înainte de ultima piesă (Biutyful). Dacă poți face asta, merită pe deplin (în plus, vezi de afară artificiile - inutile pentru cei de pe stadion: )).

Un mare plus pentru sustenabilitatea concertelor lor si pentru cauzele pe care le susțin (vei afla la concert detalii).

**

Una peste alta, o experienta reușită, mai ales daca îți place Coldplay. I-as da 7.5-8 / 10, unde la 10 (spre 11) ar fi concertele Michael Jackson din '92 si '96".

