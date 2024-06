Opinia unui jurnalist despre Babasha: "Copile, nu pune la suflet, ai fost bun. Şi nu toată ţara te fluieră!"

Chris Martin, solistul trupei Coldplay, l-a invitat, la primul concert al trupei de la Bucureşti, pe Babasha, "un artist foarte nou", după cum a spus pe scenă. Însă, maneaua "Păi Naa" a stârnit huiduieli. Comentariile pe reţelele de socializare au fost diverse, cele mai multe însă au criticat momentul. Artişti, jurnalişti, medici au fost de părere că "este doar muzică", că "nu ne-am făcut de ruşine" şi că "România este străbătută de un rasism profund".

"Suntem şi noi primii la ceva… Primii care au huiduit la un concert Coldplay", au scris oamenii pe reţelele de socializare. "Penibil moment", "Astăzi, fără manele", au recomandat alţii.

Jurnalistul Cătălin Striblea a punctat câteva aspecte referitoare la controversa creată în spaţiul public în legătură cu apariţia cântăreţului Babasha alături de Chris Martin.

"Nu cred că Martin se sperie de rasism, că asta a fost. Şi nici nu ne-am făcut de ruşine. Au văzut cetăţenii ăştia rasism în Anglia şi America de suntem noi copii. Dar îmi pare rău că odată cu fluierăturile a fugit bucuria. Oamenii aceştia doi s-au simţit bine împreună şi au vrut să facă un moment memorabil. De altfel, tot concertul este o bucurie. Am văzut trupe mari multe, la Bucureşti şi în altă parte. Unele cântă imnuri, altele au forţă, unele sunt trupe cult, definitorii. Dar Coldplay este doar bucurie. Am văzut oameni plutind la începutul concertului. Oamenii aceştia cântă şi pictează în acelaşi timp cu mii de culori. E cel mai frumos concept de concert pe care l-am văzut. Fericirea era pe chipul lor şi a lui Martin. ”Mulţumesc că m-aţi aşteptat 25 de ani.” Bucuria asta a fugit. Jumătate de oră după abia a mai vorbit cu publicul. De unde stăteam am văzut caravana de maşini pregătită de plecare chiar de la acel moment".

"Copile, nu pune la suflet, ai fost bun. Şi nu toată ţara te fluieră!", a fost mesajul de final pentru Babasha.

Gabriel Diaconu, medic, a vorbit pe Facebook despre "Când trauma e o manea, Eu mă simt bine-n ţara mea...". "România nu-şi urăşte romii. României încă îi e ruşine cu ce le-a făcut vreme de 500 de ani", a scris Gabriel Diaconu.

