Cosmin Nedelcu, cunoscut în show-urile de stand-up comedy drept Micutzu, a pus manele şi a înjurat, marţi, 3 mai, pe scena Filarmonicii Banatul, din Timişoara, în cadrul unui spectacol, ca reacție după ce concertul maneliştilor Jador şi Aza Dau Moda fusese interzis în urmă cu două săptămâni.

Într-o postare pe Facebook, mezzosoprana Aura Twarowska a precizat că un astfel de spectacol nu îşi are locul și a postat înregistrarea momentului în care Micutzu folosește cuvinte obscene și cere difuzarea unei manele interpretate de Jador.

„A zis cineva pe Facebook «Bă, dacă nu îl lăsaţi pe Jador să cânte, îi lăsaţi pe ăştia să zică p**a?». Noi am spus «Corect, aşa că iată şi Jador şi p**a»”, a spus comediantul, potrivit unei înregistrări publicate pe Facebook.

Primarul Timişoarei şi autorităţile locale din Timişoara au fost acuzate de discriminare după ce un concert de manele al lui Jador, pe scena Filarmonicii Banatul, a fost interzis.

În reacția postată pe Facebook, mezzosoprana care a concurat pentru postul de director al Filarmonicii „Banatul” împotriva actualului director, a argumentat că acest tip de spectacol nu îşi are loc pe scena Filarmonicii, la fel cum un concert simfonic nu îşi are locul într-un pub:

„Noi, artiştii »clasici» numim scenele operelor, teatrelor, filarmonicilor lemn sfânt.

Întotdeauna urcăm pe scenă cu respect şi recunoştinţa, studiem, ne pregătim, ne îmbrăcăm în ţinute alese, ne machiem/coafăm, ne controlăm atitudinea şi mişcarea scenică.

Atenţie! Postarea mea nu e despre artist, despre arta lui, sau despre preferinţele publicului din sală. Trăim în democraţie, fiecare are dreptul să aleagă, după gusturile şi educaţia lui.

Consider, însă, că acest tip de spectacol nu îşi are loc pe scena Filarmonicii, după cum nici un concert simfonic nu îşi are locul într-un pub, sau un spectacol de operă, nu ştiu..., zic repede, pe un teren de cricket”, a scris artista.

În sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” au fost programate marţi, 3 mai 2022 şi miercuri, 5 mai 2022, două spectacole de stand-up Comedy cu Micutzu, Geo Adrian si Dobrota, potrivit site-ului iabilet.ro.

