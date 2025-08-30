Tzancă Uraganu a făcut declarații șocante despre violența asupra femeilor într-un podcast: „O palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie” VIDEO

Manelistul Tzancă Uraganu a stârnit controverse după ce a făcut declarații despre violența asupra femeilor în cadrul podcastului online „Un podcast mișto by Bursucu”.

„Când o femeie țipă, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești”, a spus el, afirmație semnalată de influencerul Ilinca Urse, care a îndemnat publicul să depună sesizări la Consiliul Național al Audiovizualului împotriva moderatorului care nu a sancționat comentariile manelistului.

În cadrul discuției despre o fostă iubită, Tzancă Uraganu a declarat:

„Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…”, adăugând mai târziu: „Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești sau… nu știu. Mai se întâmplă o chestie de asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal.”

Episodul a înregistrat peste 100.000 de vizualizări și aproape 3.000 de aprecieri, însă moderatorul podcastului nu a intervenit asupra afirmațiilor.

Influencerul Ilinca Urse a criticat această lipsă de reacție pe TikTok:

„Nu este vorba doar de bărbații violenți în sine, ci și de cei din jurul lor. Ăsta cu care vorbește nu i-a zis nimic (…) nicio contrazicere, nimic. Un asemenea podcast are o echipă în spate. Nimeni nu s-a gândit: bă, am adus un abuzator în emisiune, dar noi o să punem titlul la emisiune un PODCAST mișto – O viață ca în filmele americane”. Ea a oferit și un link pentru depunerea plângerilor online la CNA.

„Este foarte simplu, durează două minute. Pentru că asta este țara în care trăim, în care discursul ăsta este normalizat, iar noi, ca public, trebuie să fim supervigilenți și să depunem noi plângeri”, a completat Ilinca Urse.

Internauții au criticat de asemenea lipsa reacției moderatorului: „Nu este în regulă să normalizăm publicarea online a oamenilor care agresează femeile. Indiferent de cum este femeia. Nu e normal, domnule Bursuc”, a scris un comentator.

Altul a adăugat: „Aici omul spune clar că lovește femeile din viața lui ca o practică normală și nu ai avut niciun comentariu.” Un alt utilizator a reacționat: „Bursucule, unde ți-e tricoul cu Stop Violența împotriva femeilor? Pt acest invitat nu l-ai purtat. Interesant, dublu standard”.

