SUA și Coreea de Sud încep manevrele militare într-un moment de mare tensiune cu Phenianul. Care este scopul acestor exerciții VIDEO

Armatele Coreei de Sud şi Statelor Unite au început luni, 19 august, manevrele militare de vară într-o perioadă marcată de relaţii dificile cu regimul nord-coreean, care îşi consolidează cooperarea militară cu Rusia, informează EFE.

Aceste manevre, denumite "Ulchi Freedom Shield" şi care vor dura până pe 29 august, includ un exerciţiu de post de comandă bazat pe simulări computerizate, dar şi exerciţii cu trageri reale la sol şi de apărare civilă, conform unei informări a Statului Major Interarme sud-coreean.

"Ulchi Freedom Shield" va avea o amploare similară cu manevrele militare de anul trecut. La exerciţiile din acest an participă aproximativ 19.000 de soldaţi sud-coreeni. În total, vor fi organizate 48 de exerciţii pe teren, faţă de 38 în 2023.

S. Korea, U.S. kick off annual combined military exercise, aimed at countering threats from N. Korea#ROK_US_alliance #Ulchi_Freedom_Shield_exercise #combined_training_exercise #을지자유의방패 #을지프리덤실드 #Arirang_News #아리랑뉴스 pic.twitter.com/gUCmHmNdEf