Manfred Weber ne ia iar apărarea. A fost de partea noastră, apoi a Austriei. Ultima poziție: ”România aparține spațiului Schengen!”

Controversatul vot împotriva aderării României la spațiul Schengen a bulversat clasa politică europeană. Cei mai mulți s-au poziționat în favoarea noastră imediat după ce cancelarul Austriei, Karl Nehammer ne-a blocat intrarea. Unul dintre politicieni nu se poate hotărî de partea cui este.

Manfred Weber, liderul grupului PPE din Parlamentul European, care a fost împotriva guvernului austriac referitor la poziția sa față de aderarea României la Schengen ca mai apoi să-i țină partea cancelarului Nehammer, a transmis un nou mesaj pe această temă. De această dată, tot în favoarea României. Cele trei poziții oficiale ale politicianului PPE s-au schimbat la diferențe de câteva zile, iar ultimele două, la nici 24 de ore distanță.

”România aparține spațiului Schengen!”, a transmis Weber duminică, 11 decembrie, printr-un mesaj pe Twitter.

Romania belongs in Schengen! As President of the @EPPGroup & @EPP it is my duty to work towards our goal: Schengen membership for Romania & Bulgaria. I am extremely disappointed with the outcome of the council meeting. I said this on many occasions. I'll not give up our mission.