Primarul Mangaliei, Cristian Radu, suspendat de Prefectura Constanța. Edilul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 28 August 2025, ora 16:11
150 citiri
Primarul Mangaliei, Cristian Radu, suspendat de Prefectura Constanța. Edilul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Procurorii își suspendă activitatea FOTO Pixabay

Mandatul lui Cristian Radu de primar al municipiului Mangalia a fost suspendat, joi, 28 august, de Prefectura Constanţa, după ce edilul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către Curtea de Apel Constanţa. Suspendarea mandatului este valabilă cât timp Cristian Radu se află în arest preventiv.

”În conformitate cu adresa Curţii de Apel Constanţa, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa, sub nr. 16974/28.08.2025, prin care ni s-a adus la cunoştinţă dispunerea măsurii arestului preventiv faţă de domnul Radu Cristian, primarul municipiului Mangalia, astăzi, 28 august 2025, a fost emis Ordinul nr. 393 privind constatarea suspendării de drept a mandatului de primar al municipiului Mangalia al domnului Radu Cristian. Ordinul i-a fost comunicat domnului Radu Cristian. Suspendarea mandatului durează până la încetarea măsurii arestului preventiv”, au anunţat reprezentanţii Prefecturii Constanţa.

Cristian Radu a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, în dosarul în care este suspectat de luare de mită. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Constanţa şi este definitivă. Anterior, Judecătoria Constanţa stabilise ca primarul să fie anchetat sub control judiciar.

Procurorii DNA au anunţat că primarul din Mangalia este acuzat de cinci infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată, şi o infracţiune de spălare a banilor.

”În perioada 2020-2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins şi primit, atât direct, cât şi printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice şi cu iniţierea unor hotărâri de consiliu local, precum şi în legătură cu alte demersuri ce ţin de activitatea de primar”, au anunţat procurorii DNA.

Anchetatorii au precizat că, în perioada 2022-2024, Cristian Radu ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro, din care ar fi primit printr-un intermediar suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfăşoare activităţi de comerţ pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendate sau închise de Poliţia Locală Mangalia. Suma de bani ar fi fost primită sub forma achiziţiilor unor obiecte vestimentare de lux.

Procurorii DNA au mai stabilit că, în 2023, Cristian Radu a pretins şi a primit echivalentul sumei de 500.000 de euro prin reducerea preţului de achiziţie a activului unei societăţi comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia.

De asemenea, tot în 2023, el este acuzat că a pretins 50.000 de euro, din care ar fi primit suma totală de 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de funcţionarii din cadrul Primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în staţiunea Neptun.

Cristian Radu mai este acuzat că, în primele două luni din acest an, a primit 50.000 de lei de la o persoană pentru ca aceasta să obţină de la primărie un Certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei realizate fără autorizaţie de construire pentru un imobil situat în staţiunea Saturn.

”Totodată, inculpatul Radu Cristian ar fi disimulat şi ascuns mare parte din sumele de bani menţionate anterior, prin achiziţia în anul 2023 a unui hotel din staţiunea Cap Aurora”, a precizat sursa citată.

#Mangalia, #primarie, #prefectura constanta , #stiri sociale
