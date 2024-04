Protestatarii pro-palestinieni au ocupat o clădire a Universităţii Columbia din SUA. Intervenţii în forţă ale Poliției și arestări VIDEO

O clădire a Universităţii americane Columbia a fost ocupată marți, 30 aprilie, de activişti pro-palestinieni, care au intensificat lupta cu administratorii, ce au început să suspende studenţi pentru că au refuzat să demonteze corturile instalate în campusul din New York, relatează Reuters.

Protestatarii au intrat în Hamilton Hall - locul protestelor studenţeşti încă din anii 1960 - şi au suspendat la un etaj superior un banner pe care scria "Hind's Hall". Alţii, aflaţi afară, au blocat uşile cu mese şi şi-au legat braţele pentru a forma o baricadă în faţă.

BREAKING:

Anti-Israel protesters are physically assaulting Jewish students at Columbia University.

One of the students tells a masked protester “what you are doing is 100% an assault”

The police is nowhere to be seen