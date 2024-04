Manifestanţi pro-palestinieni au blocat podul Gold Gate din San Francisco. "Blocadă economică globală pentru eliberarea Palestinei" VIDEO

Manifestanţi pro-palestinieni au blocat luni podul Gold Gate din San Francisco, imagini aeriene arătând întreaga deschidere plină de trafic pe o direcţie, în timp ce benzile din cealaltă direcţie erau goale, transmite France24. Demonstranţii pro-palestinieni au blocat luni dimineaţă şi o autostradă care duce la trei terminale ale Aeroportului Internaţional O'Hare din Chicago, oprind temporar traficul de vehicule spre unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din ţară şi provocând dureri de cap călătorilor.

Protestul părea să facă parte dintr-o zi coordonată de acţiuni directe care au loc în diferite oraşe din întreaga lume, cerând încetarea focului în războiul Israelului din Gaza. Demonstranţii care blocau traficul aveau un banner pe care scria "Opriţi lumea pentru Gaza".

Grupul de protest A15 Action a declarat că coordonează o "blocadă în mai multe oraşe... în solidaritate cu Palestina".

