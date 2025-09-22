Captivi în propria indignare

Se întâmplă zilnic multe lucruri importante: proteste la Londra, greve în Franța, moțiuni simple sau de cenzură, drone rusești în Polonia și în România, trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, războiul din Ucraina, cel din Gaza, declarațiile lui Trump și multe, multe altele. Sunt toate evenimente importante, nu încape nicio îndoială în această privință, dar ne influențează ele viața cu adevărat? Ne schimbă ele ceva fundamental în felul în care suntem? Am crede că da, altfel nu am sta cu ochii pe ce se mai întâmplă, nu am urmări actualizarea permanentă a știrilor. Dar, în realitate, evenimente de importanță epocală sunt rare și vom afla despre ele chiar dacă nu urmărim știrile. Suntem ținuți captivi, și noi acceptăm pasiv asta, pentru că mereu suntem momiți cu titluri bombastice, la care nu putem să rezistăm fără să deschidem linkul. Dar deja ne-am obișnuit cu asta, mare parte din timpul pe care nu-l oferim muncii sau somnului ni-l petrecem urmărind care mai sunt noutățile și ce schimbări dramatice au loc zi de zi, într-un ritm tot mai accelerat.

Și nu ar fi așa grav dacă nu ar exista polarizarea excesivă, în care fiecare eveniment este prezentat fie în grila “suveraniștilor”, fie în cea ”globalistă”. Fiecare tabără este în căutare de adepți, și ne dăm seama de asta atunci când vedem că faptele sunt prezentate în tonuri apocaliptice, se întâmplă ceva care va schimba fundamental felul în care trăim. Ne simțim toți precum Caragiale: „simt enorm și văd monstruos”, ne lipsește doar talentul lui și rămânem cu câte o apocalipsă zilnică, să ne facă atenți, să ne ocupe gândurile, să creeze panică și anxietate, să ne înspăimânte. Cred că ne-ar trebui câte un mic răgaz din când în când. Mai avem timp de noi înșine, ne mai pasă cine suntem în adâncul nostru, sau suntem prea ocupați cu evenimentele care nu se petrec în cascadă, ci în avalanșă?

Dar cine e atent la toate astea, în afară de oamenii de presă care le prezintă? Nu urmărim toți la fel de mult știrile și comentariile la ceea ce se întâmplă. Iar diferențele nu țin doar de preferința subiectivă a unora de a fi mai preocupați de evenimente. Există și o latură obiectivă. Astfel, cei angajați în treburile zilnice și la serviciu nu au timp de ele, sigur că urmăresc știrile și comentariile, dar interesul lor primordial este altul. Tinerii au și ei alte griji, legate în special de împerechere, dar și alte treburi specifice vârstei, ce muzică să asculte, ce haine să poarte, unde se pot distra mai bine și altele asemănătoare. Politica apare în universul lor doar când se transformă în subiect de glumă sau meme-uri.

Rămân pe baricade, mereu atenți, pensionarii, mari amatori de știri și de talk show-uri la televiziune și persoanele care nu au o activitate constantă, cu slabe legături sociale, care își umplu timpul cu urmărirea evenimentelor. De aici se colectează adesea și cei mai ardenți susținători ai vreunei cauze, în special „suveraniști”. Mulți dintre ei poartă cu sine frustrări legate de lipsa unor realizări remarcabile, și au găsit cauza eșecului lor: Soros, Ursula, Macron, UE, „globaliștii” în ansamblul lor, care ne fură țara, ne țin înapoiați, în colonie și nu ne permit nouă să ne arătăm potențialul. Și știu și salvarea: “Putin și poporul rus libertate ne-au adus!”

Sigur că păreri de un fel sau altul pot avea toți cei care urmăresc ce se întâmplă pe lume. Dar cei care au serviciu și familie, chiar dacă au convingeri foarte puternice, nu au timp să fie și vectori de influență, centrul de greutate al vieții lor se petrece în altă parte. Ei pot fi suveraniști din diverse motive, dar nu pot fi propagandiști ai suveranismului, pur și simplu nu au când. Ceilalți, care au timp liber și frustrări, se pot dedica unei “cauze nobile”. Acești oameni combat cel mai puternic, și-au găsit țelul, sunt neobosiți, că oricum nu-i obosește vreo treabă serioasă. Pentru ei nu este doar o critică a evenimentelor care se petrec, ci și revanșa pe care vor să și-o ia față de o lume care nu îi apreciază așa cum sunt.

În plus, prin activitatea lor sunt convinși că au ajuns să înțeleagă lucruri importante despre politică, despre mersul lucrurilor pe lume, sunt în posesia unui adevăr pe care ni-l împărtășesc și nouă, cu toată puterea și cu toată enervarea că mai sunt unii, vânduți ocultei mondiale sau proști, care nu acceptă cum stă treaba, și care ne țin blocați în dezastru. De aici avem dubla lor raportare la semenii care nu le împărtășesc convingerile suveraniste: de superioritate, că ei au înțeles care este rostul lucrurilor și, în același timp, de frustrare și enervare că, prin votul și acțiunea lor, nu permit adevărului să iasă la iveală și să facă ceea ce este bine.

Multe sloganuri sau texte „sună profund” fără să fie de fapt. Sunt doar expresii bine alese, care dau iluzia de profunzime, dar în realitate nu au un conținut solid. Oamenii, obosiți de superficialitatea vieții cotidiene, pot fi atrași de această profunzime aparentă. Dacă până acum, teoretic, politicienii se ocupau cu programe de guvernare, cu găsirea unor soluții ca să trăim bine și frumos, ca să ne crească bunăstarea și nivelul de trai, acum se ocupă și cu rostirea unor vorbe mărețe, ca să ne „trezească în conștiință”, să ne dezvăluie profunzimi care țin de teoria conspirației și o falsă spiritualitate new age. Asemenea vorbe calpe, cu pretenții de profunzime, sunt primite numai în măsura unei lipse a culturii generale.

Există un război hibrid al Rusiei împotriva tuturor guvernelor țărilor care susțin Ucraina. Nu se desfășoară cu declarații formale de război, nu se declară stare de război, de aceea „suveraniștii” nici nu recunosc că există, dar poate fi observat dacă urmăriți câteva narative pe care le tot rostogolesc. Scopul este subminarea acelor guverne, astfel încât să nu mai ajute Ucraina, și aducerea la putere a unor partide mult mai prietenoase cu ei. Asta nu exclude greșelile guvernanților noștri, nici ale celor de la nivelul UE.

Există motive reale pentru furia oamenilor față de corupția politicienilor, dar asta nu înseamnă că trebuie respins în bloc sistemul democratic sau statul de drept. Căci cam asta dorește Rusia. Să arate, plecând de la cazuri reale, dar deformate și amplificate artificial, că democrația este un sistem gol de sens, unde au loc abuzuri, iar glasul cetățenilor nu este auzit, și oricum nu se ține cont de el. Indirect ne spun că sistemul autoritar rusesc este la fel de bun ca democrația din țările Europei. Democrația din țara noastră și de la nivelul UE are excese și lucruri criticabile, dar asta nu justifică idealizarea Rusiei, aproape o dictatură pe față, prezentată ca bastion moral și spiritual. Rusia și aliații ei, China, Coreea de Nord, Iran nu reprezintă o alternativă sănătoasă doar pentru că Occidentul are derapaje. Critica este legitimă, ține de esența democrației să vorbești liber, să spui cu voce tare ce nu merge bine, dar soluția nu este despotismul de tip rusesc.

Știu că e greu de rărit urmărirea evenimentelor. Rețelele sociale oferă dopamină, un refugiu de la o viață plictisitoare, unde numai unii au succes. Dar viața devine și mai plictisitoare atunci când cea mai mare parte a ei se desfășoară pe rețele, pentru că pierzi mai mult legătura cu realitatea și cu oamenii din jur. Totuși, o viață echilibrată este posibilă numai dacă ne detașăm de tot balastul, dacă deosebim în tot ce ni se prezintă ceea ce contează pentru noi de toate celelalte. Probabil că soluția nu este să ne deconectăm complet, ci să ne recâștigăm controlul asupra atenției. Să ne întrebăm: "Această informație îmi va schimba cu ceva ziua de mâine?" Să stabilim momente fixe pentru știri, în loc să fim în alertă permanentă. Să căutăm conversații reale cu oameni din jurul nostru, nu doar ecouri ale propriilor convingeri în camerele de rezonanță digitale.

Într-o lume în care fiecare pare să strige, poate că cea mai mare rebeliune este să ne păstrăm liniștea interioară și să ne concentrăm pe ceea ce putem controla cu adevărat: propria noastră viață, relațiile apropiate, comunitatea locală. O viață echilibrată nu înseamnă ignoranța față de ceea ce se întâmplă pe lume, ci să deosebim în tot ce ni se prezintă ceea ce contează pentru noi de zgomotul de fond.

Paul Curca: publicist preocupat de politica, religie si societate, urmareste constant implicatiile morale si culturale ale actualitatii.

