CNA îi cere preşedintelui României să includă educaţia media în Strategia Naţională de Apărare. "Dezinformarea afectează domenii esențiale”

Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a anunţat că această instituţia a decis să-i solicite preşedintelui Nicuşor Dan să introducă "educaţia media" în Strategia Naţională de Apărare a Ţării.

Vicepreședintele CNA motivează această cerere prin faptul că România a devenit ținta unor campanii de dezinformare și de manipulare care au ajuns să afecteze domenii esențiale, cum ar fi sănătatea publică (prin propagarea unor teorii anti-vaccinare) sau alegerile prezidențiale.

"Dezinformarea nu este un simplu fenomen online! Este o armă tăcută care nu loveşte ziduri - ci minţi, încredere şi coeziunea unei naţiuni. În fiecare zi, copii, tineri şi adulţi sunt expuşi unei avalanşe de minciuni bine ţintite: reţele de boţi, conturi false, site-uri clone, teorii conspiraţioniste, nostalgii comuniste sau fasciste ambalate seducător, dictatori-criminali prezentaţi ca salvatori ai păcii", a explicat Valentin Jucan, într-un mesaj postat pe Facebook, la data de 14 octombrie 2025.

Vicepreședintele CNA avertizează că "aceste mecanisme nu doar că deformează realitatea - ele pot schimba alegeri, pot slăbi instituţii şi pot diviza o ţară întreagă".

"Este un cinic război cognitiv pentru influenţarea viitorului ţării noastre. De aceea, astăzi, CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să transmită preşedintelui României, Nicuşor Dan, solicitarea ca 'educaţia media' să devină parte asumată a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării. Nu mai este o opţiune. Este o nevoie vitală. 'Educaţia media' înseamnă să ne protejăm copiii de manipulare, să întărim societatea şi să ne apărăm democraţia atât de greu dobândită. Este scutul care ne lipseşte - şi pe care trebuie să îl construim acum", subliniază vicepreședintele CNA, Valentin Jucan.

Cu o zi înaintea acestei propuneri a CNA, președintele Dan anunța că viitoarea Strategie Națională de Apărare va include capitole despre războiul hibrid și despre corupție. Strategia Națională de Apărare este în curs de elaborare și urmează a fi prezentată în CSAT, pentru a fi aprobată.

