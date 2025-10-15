Manipulare rusească în Polonia. Un fake news despre o triplă crimă care ar fi fost comisă de un ucrainean s-a viralizat rapid

Poliția poloneză a dezmințit categoric informațiile false potrivit cărora un cetățean ucrainean ar fi comis un triplu omor la Cracovia, calificându-le drept parte a unei campanii de dezinformare orchestrate de Rusia.

Autoritățile de la Varșovia avertizează că astfel de manipulări, tot mai frecvente pe rețelele sociale, urmăresc să submineze sprijinul public pentru Ucraina și să tensioneze relațiile dintre statele NATO și Kiev, arată Digi24.ro.

„Negăm categoric această informație! Niciun astfel de incident nu a avut loc în Cracovia sau în regiunea Małopolska”, au declarat autoritățile într-o postare pe rețelele sociale, îndemnând publicul să „verifice întotdeauna dacă informațiile provin de la profilurile oficiale ale poliției sau de la surse media de încredere”.

Oficialii au avertizat, de asemenea, utilizatorii de internet să nu se lase păcăliți de campaniile de dezinformare care apar „aproape zilnic” pe rețelele de socializare, potrivit Ministerului polonez al Afacerilor Digitale.

Un exemplu notabil de presupuse eforturi de dezinformare susținute de Kremlin a avut loc pe 10 septembrie, când zeci de drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez, iar rețelele de socializare au fost inundate cu afirmații false care dădeau vina pe Ucraina pentru incursiune.

Polonia, țintă a campaniilor de dezinformare rusești

La momentul respectiv, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a afirmat că serviciile poloneze și ucrainene planificau o „provocare” pe teritoriul polonez, pentru care Rusia ar fi fost învinuită. Ministerul polonez al Internelor și Administrației a descris-o ca fiind o narațiune falsă răspândită de serviciile externe ruse.

„Obiectivul campaniei de dezinformare ruse rămâne neschimbat – izolarea Ucrainei de sprijinul Poloniei și al aliaților NATO”, a declarat ministerul într-o postare pe X. În urma incursiunilor dronelor, analiștii de securitate cibernetică au declarat pentru publicația franceză Le Monde că încălcarea a fost urmată de un val de dezinformare „coordonată” la scară largă, promovată de conturi rusești și belaruse pe rețelele sociale, care adesea dădeau vina pe Ucraina sau NATO.

„În cursul acelei nopți, am analizat aproximativ 200.000 de mențiuni - stări, mesaje, comentarii - care răspândeau narațiunea rusă, sau 200-300 de mențiuni pe minut”, a declarat Michał Fedorowicz, președintele colectivului Res Futura, specializat în analiza rețelelor sociale și a impactului acestora asupra opiniei publice.

UWAGA! Sprawdzaj fakty, informacja o morderstwie w Krakowie to FAKE NEWS! Ads W sieci krąży informacja o rzekomym potrójnym zabójstwie dokonanym w Krakowie przez osobę narodowości ukraińskiej. Stanowczo dementujemy tę informację! Na terenie Krakowa ani Małopolski nie doszło do… pic.twitter.com/tWpjOqcKG5 — Małopolska Policja (@kwpkrakow) October 14, 2025

