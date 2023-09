Experiment cu telefonul fix, în manualul de informatică de clasa a IX-a: "Ridică microreceptorul din furcă. Dacă are ton, formează numărul de telefon"

Odată cu începerea unui nou an școlar, elevii au primit manualele pe care le vor folosi până în iunie 2024. Unii părinți au apucat să le răsfoiască și împărtășesc impresii în mediul online.

Un tată a descoperit cu surprindere un experiment cu telefonul fix în manualul de informatică de clasa a IX-a al fiului său.

"O activitate absolut familiară pentru orice tânăr de 14 ani din deceniul nouă al secolului trecut"

"Zic să mă aplec puțin asupra manualului de informatică de clasa a IX-a, cu ajutorul căruia fi-miu va începe să deslușească tainele acestei materii de secol XXI.

Mai jos avem un exemplu de algoritm pentru o activitate absolut familiară pentru orice tânăr de 14 ani din deceniul nouă al secolului trecut, dar cu care adolescenții de astăzi nu pot rezona nicicum.

Avem așa:

Pasul 2: Mergi la telefon. Mergi unde? Cum adică să merg la telefon? Telefonul este la mine în mână.

Pasul 3: Ridică microreceptorul din furcă. Ridică ce de unde? Care furcă? Noi stăm la bloc. Nu merge cu o furculiță? De fapt, ce treabă are asta cu telefonul? Ia stai s-o întreb pe Siri ce-i cu furca asta.

Pasul 4: Dacă are ton, formează numărul de telefon, altfel, pleacă la vecin și mergi la pasul 10. Cum adică dacă are ton? De care ton? Mărunțit sau feliat? În ulei sau saramură? Wooow, ia stai așa, cum am ajuns la vecin? Ce să caut la ciudatul ăla? Să iau de la el ton?

Pasul 6: Dacă nu răspunde, pune microreceptorul în furcă. Iar furca aia. Pare importantă în informatică. Nu a zis nimeni nimic de furci atunci când am optat pentru profilul ăsta. Ăia de la filo or avea și ei cu furci?

Pasul 7: Dacă nu a răspuns la telefon persoana căutată, cere să vină la telefon persoana căutată. Cum adică să răspundă altcineva la telefonul persoanei căutate? Înseamnă că telefonul a fost furat și trebuie blocate toate conturile și schimbate parolele. Dau acum mesaj pe insta.

Pasul 10: Anunță la serviciul deranjamente? Ce serviciu? Iar intră tâmpita aia de Andreea de la Vodafone și pierd o zi întreagă. Mai bine dau mesaj pe insta și aia e. În definitiv, cine mai stă azi pe apel?

Însăși coperta acestei capodopere de manual arată ca o pagină din cartea de istorie: un monitor d-ăla cu tub și - atenție - o dischetă. O DISCHETĂ, băbăiatule. Nu un stick, nu un card de memorie, nu un cloud. O fucking dischetă", a scris bărbatul pe Facebook.

