Cine sunt artiștii români care au cucerit clasamentele internaționale, la finalul acestui an

Finalul anului 2021 aduce publicului și clasamentul făcut de Shazam pe România și Bulgaria, în ceea ce-i privește pe artiștii români.

Conform acestuia, locul I este obținut de Manuel Riva feat. IRAIDA. În același clasament se regăsesc INNA, Andia, Matteo & Theo Rose.

Piesa „Modern Love” se află pe primul loc atât în Top 200 Shazam în România, cât și în topul similar din Bulgaria. De altfel, în clasamentul internațional menționat, a atins performanța de a sta pe locul unu timp de trei săptămâni, de la începutul lunii decembrie. O melodie care oferă acea stare de liniște pe care inevitabil o căutăm cu toții, „Modern Love” a fost cea mai căutată piesă din această perioadă.

Pentru Manuel Riva, „Modern Love”, piesă însoțită de un videoclip puternic, este un vis devenit realitate: „Piesa a fost creată într-una dintre cele mai intense sesiuni de studio la care am participat până acum. Împreună cu IRAIDA și Achi am creat o atmosferă pe care sunt sigur că nu o vom uita niciodată. Sper ca, atunci când ascultați piesa, să simțiți și voi emoțiile prin care am trecut. Modern Love este primul single de pe albumul care se va lansa în prima parte a anului 2022, album la care am avut șansa să lucrez cu unii dintre cei mai buni writeri din lume și pe care abia aștept să îl ascultați”.

La rândul său, IRAIDA susține că piesa „Modern Love” vorbește despre o dragoste specială, pe care nu toată lumea reușește să o întâlnească de-a lungul timpului.

„Dragostea e un fenomen din care nu toată lumea poate gusta. În timp, a căpătat o formă greu de atins și extrem de modificată față de sentimentul real. Modern Love vorbește despre toate acestea, vorbește despre dragostea modernă, ca fiind un virus ce poate distruge tot ceea ce am ajuns să fim”, spune IRAIDA.

Cătălin Muraru, unul dintre fondatorii ROTON Music, a ținut să precizeze ce înseamnă, de fapt, aplicația Shazam, dar mai ales, de ce este atât de importantă pentru artiști și pentru casele de discuri:

“Din punctul nostru de vedere, ca producători muzicali, aplicația Shazam a devenit în timp, poate cel mai util instrument de confirmare a preferințelor publicului, fără ca acesta să fie influențat în vreun fel de campaniile de marketing&PR create pentru piesele respective. Dincolo de playlisturile și topurile de pe radio sau TV, afișări pe YouTube sau număr de vizualizări ale unui video, Shazam indică obiectiv exact ceea ce caută publicul, bazat strict pe reacția organică imediată și neinfluențată de nimic altceva.

Ascultătorii aud de cele mai multe ori prima dată piesa și caută să o identifice cu Shazam, pentru că le place și își doresc să o reasculte. Pentru ROTON Music este important să primească genul acesta de confirmare fermă despre reacția publicului, care până la urmă este cea care ne preocupă în primul rând, pentru a putea dimensiona succesul unei piese. Manuel Riva alături de IRAIDA se mențin de cel puțin 3 săptămâni pe locul 1 in top 200 Shazam, atât în România, cât și în Bulgaria, ceea ce indică faptul că nu discutăm de un succes de moment, ci de un parcurs ascendent ce poate genera un hit cu greutate pe termen lung”.

Artiști români în top 200 Shazam România:

1 – Manuel Riva feat IRAIDA – Modern Love

3 – INNA – UP

5 – Andia – Sfârșitul lumii

7 – Matteo & Theo Rose – Copacul

8 – Spike – Zeu

10 – Kiss FM All Stars – Acasă de Crăciun

11 – Irina Rimes & Grasu XXL – Pentru totdeauna

14 – Alina Eremia – Cerul Roșu

15 – Robert Georgescu & WHITE Feat. Gabriela Marin – Te-aș fi iubit

16 – Ioana Ignat & Edward Sanda – Dacă tu nu ai fi

29 – Florian Rus – Pură ficțiune

31 – Juno & Raluka – Două inimi

33 – Puya & Eugenia Nicolae – Lie

36 – AMI – Fluturi

41 – Roxen – Inimă Nu Fi De Piatră

52 – Roxen & Nane – Strada Ta

54 – Feli – Adu-Ți Aminte

56 – Bitza & Tata Vlad – Mama spunea

72 – Florian Rus & Jo – Dacă M-ai Iubit Cândva

73 – Carla’s Dreams & EMMA – N-Aud

74 – NANE Feat. The Motans – 03:00 AM

75 – MIRA & Mario Fresh – Deziubește-mă

77 – INNA & Sean Paul – UP

83 – Vali Sterian & Voltaj – Anotimpuri

93 – Ștefan Bănică & Lavinia – Crăciunul, vine Crăciunul!

94 – Fly Project – En Vogue

100 – Amedeo & Oana Marinescu – Ard Tot

107 – Jador, Serena & Andrei Bănuță – Mon Ami (#RaTaTa) (Remix)

110 – RANDI & Roxen – Dincolo De Marte

117 – ADDA – Să nu-mi iei trandafiri

125 – Serena & Andrei Bănuță – Mon ami (#Ratata) ( Johhny MadeThis Remix)

126 – Sore & Adrian Sînă – Inimă albastră

131 – Killa Fonic – Niciun Glonț Nu Doare Cât Dragostea

136 – Deliric & Silent Strike – În Jurul Soarelui

139 – Alexandra Stan - Tokyo

143 – AMI – Dulce Simfonie

150 – Lil Tayer Feat YNY Sebi – Fata Buna

151 – Puya – Undeva-N Balkani (Somewhere In The Balkans)

156 – Serena & Andrei Bănuță – Mon ami (#Ratata)

157 – Connect-R & Smiley – Rita

159 – Matteo, Serena & Gabi Bagu Feat Mattman All Stars – Dar Am

169 – EMMA – Sufletu’ Imun

173 – Andia – Mi-e dor

187 – Fly Project – Musica

189 – Keo Feat Alexandra Ungureanu – Cel Mai Frumos Cadou

191 – Johny Romano – Na Janau

199 – DJ Project & MIRA – Cheia Inimii Mele

Artiști români în top 200 Shazam Bulgaria:

1 – Manuel Riva Feat IRAIDA – Modern Love

2 – INNA – Up

3 – Irina Rimes & Jah Khalib - Навсегда

18 – AKCENT Feat Sandra N – Boracay

19 – Minelli – Nothing Hurts

38 – Antonia, Pitt Leffer & Guilty Pleasure – Benny Hana

71 – Minelli – Rampampam

94 – INNA & Sean Paul – UP

Piesa „Modern Love”

