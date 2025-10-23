Cartonaș roșu! Cea mai frumoasă arbitră, curtată de fotbaliști la vestiare: ”Poate de aceea n-am avansat” FOTO

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 16:32
Cartonaș roșu! Cea mai frumoasă arbitră, curtată de fotbaliști la vestiare: ”Poate de aceea n-am avansat” FOTO
Manuela Nicolosi FOTO Instagram

Manuela Nicolosi (45 de ani), considerată cea mai frumoasă arbitră din fotbalul internațional, a făcut dezvăluri legate de cariera sa.

Manuela Nicolosi este o arbitră italo-franceză care a condus numeroase meciuri tari, inclusiv finala Cupei Mondiale feminine din 2019, în postura de asistent.

În ultimul său interviu, ea a dezvăluit că i-a fost greu să progreseze în lumea fotbalului din cauza aspectului fizic.

”Da, s-a întâmplat ca jucătorii să mă abordeze într-un mod nepotrivit la vestiare. Dar nu am acceptat niciodată. Poate de aceea n-am avansat rapid”, a recunoscut Manuela Nicolosi.

”Mi s-a spus că trebuie să fiu mai puțin vizibilă, că atrag prea multă atenție. Nu m-au lăsat să trec din Serie C în Serie B pentru că, chipurile, eram prea atrăgătoare. Iar eu voiam doar să arbitrez, nu să fiu o decorațiune", a completat arbitra.

”M-am închis în vestiar în timp ce antrenorii strigau «te vom omorî» . Poliția m-a scos afară. Nu voi uita niciodată acea zi", a mai spus Manuela, amintindu-și de cel mai complicat moment din cariera de arbitru.

