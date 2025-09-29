Ministerul Apărării vrea 216 tancuri Abrams de ultimă generație. Contractul, estimat la 6,5 miliarde de euro

Autor: Adrian Zia
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 17:23
Tancuri de luptă de tip M1A2 Abrams Foto: Captură video/X/@TaiwanNewsEN

Ministerul Apărării Naționale a trimis Parlamentului luni, 29 septembrie, o solicitare de aprobare privind achiziția a nu mai puțin de 216 tancuri americane Abrams și echipamente aferente, într-un contract estimat la 6,5 miliarde de euro.

Memorandumul a fost înaintat Comisiilor de Apărare ale celor două Camere care urmează să dea avizul. Primele 54 de tancuri au costat aproximativ 1 miliard de dolari, la care se adaugă 450 de milioane de dolari pentru armament, mentenanță și simulatoare.

Potrivit memorandumului ajuns pe masa Parlamentului, în prima etapă, lansată în 2023, România a achiziționat 54 de tancuri Abrams M1A2 SEP v3 (cea mai modernă variantă a celebrului tanc american M1 Abrams) și 12 vehicule derivate (adică 4 tractoare de evacuare, 4 poduri mobile de asalt, 4 dragoare de mine).

Echipamentele au fost cumpărate din stocul Statelor Unite, printr-un contract de aproximativ 1,06 miliarde de dolari, cu termen de livrare în 2028.

Programul de înzestrare "Tanc principal de luptă" are în vedere operaționalizarea țintelor de capabilități asumate în cadrul procesului NATO și UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040.

"Realizarea capacității de luptă completă pentru batalioanele de tancuri și batalioanele de infanterie grea presupune înzestrarea structurilor atât cu tehnică de luptă performantă, cât și cu derivate, destinate creșterii mobilității forțelor și implementării unui sistem de mentenanță eficient, concomitent cu încadrarea, instruirea personalului destinat exploatării mijloacelor tehnice intrate în dotare și implementarea unui suport logistic integrat eficient, pe toată durata ciclului de viață a echipamentelor militare.

Scopul principal al înzestrării cu tehnică performantă a structurilor de tancuri este acela de a crea o capabilitate de luptă și descurajare credibilă, de a asigura interoperabilitatea tehnică cu structuri similare ale armatelor țărilor membre NATO și, la nevoie, de a asigura o capacitate de ripostă adecvată", se arată în document.

Potrivit acestuia, Etapa I (Faza 1) a programului de înzestrare a fost inițiată în anul 2023 și a presupus achiziția a 54 de tancuri Abrams modernizate, varianta M1A2 SEP v3, și 12 derivate pe șasiu de tanc (4 tractoare de evacuare, 4 poduri mobile de asalt, 4 dragoare de mine), în uz, din stocul Armatei SUA. Această etapă este în derulare printr-un acord "Guvern la Guvern" cu Statele Unite ale Americii, având o valoare de 1.068.526.880 dolari, cu termen de livrare estimat pentru toate echipamentele - anul 2028.

"Etapa I (Faza 2) a programului de înzestrare presupune completarea capabilității batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3, fiind planificate a fi achiziționate 54 de mitraliere cal. 7,62 mm M240, încărcătură explozivă pentru executat culoare prin câmpurile de mine (48 de bucăți de exercițiu și 80 cu încărcătură explozivă), 2112 lovituri cal. 120 mm, TPMP-T M1002, 5130 de lovituri cal. 120 mm, KE-W kinetic energy, 3.660 de grenade fumigene M76, 4.356 de lovituri cal. 120 mm M865A1 pentru antrenament, 1 simulator instrucție tactică de tancuri - nivel echipaj, pluton și companie, 2 simulatoare instrucția tragerii cu armamentul de pe tanc, 1 simulator conducerea tehnicii de tancuri, piese de schimb, echipamente de testare, servicii suport și asistență tehnică și transport, servicii de instruire.

Achiziția, pentru care se va solicita aprobarea Parlamentului României, cu valoare estimată de 458,20 mil. USD fără TVA, urmează a fi inițiată începând cu anul 2025. (...) Etapa II a programului de înzestrare presupune achiziția a 216 tancuri și 76 de derivate (16 tractoare de evacuare, 44 de poduri mobile de asalt și 16 dragoare de mine) pentru dotarea structurilor de tancuri și de infanterie din cadrul forțelor terestre, dar și achiziția de suport logistic și echipamente specifice de instruire și antrenament.

Achiziția, (...) pentru care se va solicita aprobarea Parlamentului României, cu valoare estimată de 6.488,34 mil. Euro, fără TVA, urmează a fi inițiată începând cu anul 2025, prin derularea unei proceduri specifice", precizează documentul care a fost trimis la Comisiile de Apărare ale celor două Camere, pentru întocmirea documentației necesare.

