Premierul Bolojan ar putea prelua de la Armată cele 17 miliarde de euro în fonduri europene pentru apărare, ca să nu fie risipite de generali

Achizițiile de armament prin programul european SAFE ar putea trece din subordinea generalilor sub controlul direct al premierului Ilie Bolojan. Cei 17 miliarde de euro pe care îi primește România trebuie cheltuiți transparent, se arată într-un proiect de OUG susținut de ministrul Apărării Ionuț Moșteanu.

Motivul pentru modificarea mecanismului SAFE prin care România primește 17 miliarde de euro pentru a-și îmbunătăți securitatea ar ține de faptul că generalii din Direcția generală pentru armamente a MApN ar fi făcut achiziții netransparente din afara UE.

„Estimez că vom introduce acest act normativ în ședința de guvern în circa trei săptămâni. Acum este pe circuitul de avizare interministerial. Doresc să strâng legătura cu producătorii europeni de echipamente militare”, a declarat ministrul Apărării Ionuț Moșteanu pentru newsweek.ro.

Metodele de până acum, de achiziții netransparente, ar fi vizat „producători non-UE care nu se supun regulilor drastice anticorupție din cadrul UE”, potrivit unor surse din industrie citate de aceeași publicație.

Achizițiile transparente asigură un preț unic și negociat în grup de UE.

Ads

În nota de fundamentare a Ordonanței de Guvern se menționează o sincopă importantă din legislația curentă: România nu poate achiziționa echipamente militare în comun cu alte state.

„Instituirea cadrului normativ privind reglementarea competențelor de realizare a achizițiilor în comun cu alte state este necesară, deoarece, în prezent, nu există o prevedere legală care să permită unei autorități contractante să semneze contracte de achiziție publică în comun cu alte state, precum și alte înscrisuri solicitate de către statele cu care se efectuează achizițiile în comun”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de ordonanță.

„În situația în care Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, respectiv celelalte autorități publice sunt autorități contractante, în contextul efectuării unor achiziții în comun cu alte state, este necesar a se stabili modalitatea de constituire și transfer a sumelor reprezentând contribuțiile externe ale statelor partenere cu care se derulează achizițiile în comun, inclusiv eventuale taxe și comisioane aferente managementului proiectelor de achiziții în comun, în acest sens fiind necesară completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, procedurile specifice privind încasarea, utilizarea și evidența fondurilor urmând a fi aprobate prin hotărâre a Guvernului”, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului care mută achizițiile SAFE de la Armată la premier.

Ads