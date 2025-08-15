Avertisment de la Andrei Caramitru, după ce a aflat cât de mulți generali mai are România. "Ăștia vor înapoi la național-comunism, să fie ei iar stăpâni"

De Ziua Marinei, analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru luările sale de poziție tranșante, a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj ironic, dar care sună și a avertisment. Folosindu-se de chatgpt5, Caramitru și-a dorit să afle câți generali are România în prezent. Și a aflat că are "foarte, foarte mulți", după cum scrie el pe rețeaua socială.

Sub titlul "Rețelele din umbră", analistul a publicat mai multe cifre, despre care a spus că le-a aflat folosind inteligența artificială.

În postarea sa, Caramitru îi acuză pe acești generali că "vor înapoi la național-comunism, să fie ei iar stăpâni".

"Dacă tot e ziua forțelor navale. Am zis să aflu cam câți generali sunt în România. Vedeți estimările mai jos - total e undeva pe la 1100-1200 (alte surse dau mai degrabă spre 1800). Și un split ca să vedeți problema. Activi sunt probabil 200 sau chiar mai puțini - IMENSĂ majoritate sunt rezerviști (sub 63 de ani) sau în retragere (peste).

O parte din rezerviști și aproape toți din cei în retragere au fost selecționați și au făcut carieră în timpul comunismului. Încă sunt pe aici. Sunt mulți. Fiecare are “echipa” lui de colonei, maiori și tot tacâmul și aia în retragere sau în rezervă.

Zeci de mii de ofițeri de vârf vă dați seama??? Plus acoperiți și tot tacâmul naiba știe exact. Și ăștia vor înapoi la național-comunism, înțelegeți? Vor cegeu, ceașcă, să fie ei iar stăpâni. Sunt foarte, foarte mulți. Enorm de mulți. Ăștia sunt vârful ororii care ni se întâmplă.

PS: așa ochiometric - cred că la servicii sunt (mult) mai mulți, dar cine știe că e cam secret, nu există informații clare. Așa zice chatgpt5 împins pe research detaliat", a scris Caramitru pe rețeaua de socializare.

