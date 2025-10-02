Contractul pentru achiziția corvetei ușoare din Turcia va fi semnat în luna noiembrie, spune ministrul Apărării: ”Va veni şi un sistem de rachete american”

Autor: Aniela Manolea
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 16:19
376 citiri
Când va fi semnat contractul pentru achiziția unei corvete din Turcia FOTO captură video YouTube /Techno Thunder

Corveta ușoară pe care România o achiziționează din Turcia va fi rezultatul unei negocieri directe între Guvernul Bolojan și cel turc, iar contractul urmează să fie semnat în luna noiembrie, a anunțat Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, joi, 2 octombrie.

Nava va putea fi utilizată din prima zi, iar echiparea cu sistemul american de rachete va avea loc în România.

„Va fi operațională din prima zi, deci corveta este gata, e funcțională, e nouă. Trebuie să semnăm contractul, am primit aprobarea Parlamentului de curând, acum se derulează fazele de negociere pe contract, pe toate detaliile care vor fi stabilite cu guvernul turc. Este o achiziție guvern la guvern, undeva în noiembrie va fi finalizat acest contract, apoi urmează să plătim avansul și să plătim și restul de sume și corveta va intra în serviciul Armatei Române. Deci, ea este gata, are armament pe ea, are armament standard NATO, n-aș putea să enumăr acum tot armamentul pe care îl are corveta”, a explicat ministrul Ionuț Moșteanu.

În plus față de acest armament standard, va veni un sistem de rachete Naval Strikes Missiles, rachete americane, care vor echipa toate Forțele Navale Române și vor fi și pe această corvetă, a completat Moșteanu.

„Integrarea se va face aici, în România, și noi o vom putea folosi din prima zi. În momentul în care este totul clar și vin și echipamentele americane, le vom pune pe corvetă. Este o corvetă de care Armata Română are nevoie”, a mai declarat Moșteanu.

Pe 8 septembrie, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că membrii Comisiilor de apărare din Parlament au dat un aviz favorabil achiziționării unei corvete ușoare de către Guvern din Turcia.

„Prețul este documentat de colegii din Ministerul Apărării, 223 de milioane de euro fără TVA. Peste acest preț, urmează să vină costurile pentru echipamente, rachete și alte dotări suplimentare; corveta va fi înarmată suplimentar față de echipamentul standard pe care îl are”, a spus Moșteanu.

