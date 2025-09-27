MApN anunță deplasări de tehnică militară. Mii de militari francezi care participă la exercițiul Dacian Fall 2025 vor intra în țară pe la Giurgiu și Vama Veche

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 20:24
308 citiri
MApN anunță deplasări de tehnică militară. Mii de militari francezi care participă la exercițiul Dacian Fall 2025 vor intra în țară pe la Giurgiu și Vama Veche
Exerciţiul are loc în perioada 20 octombrie-13 noiembrie FOTO Facebook/ MApN

Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmând să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche.

”Deplasări de tehnică militară. DACIAN FALL 2025. Cei 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiu, în plus faţă de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, vor intra în ţară, începând de azi, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche.

Aşa că, dacă întâlniţi în drumul vostru sau vedeţi imagini pe reţelele de socializare cu convoaie militare, să ştiţi că acestea se îndreaptă către locaţiile de instruire şi se pregătesc pentru exerciţiu DACIAN FALL 2025”, anunţă Ministerul Apărării într-o postare pe Facebook.

Ministerul precizează că exerciţiul se va derula în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârţişoara.

”Exerciţiul are loc în perioada 20 octombrie - 13 noiembrie. Vor fi implicaţi 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România şi Spania. Secvenţele de instruire vor avea loc pe teritoriul României şi al Bulgariei”, menţionează MApN.

România vrea să fie o cărămidă în zidul anti-drone al NATO, care se ridică pe flancul estic. Anunț de la MApN
România vrea să fie o cărămidă în zidul anti-drone al NATO, care se ridică pe flancul estic. Anunț de la MApN
Ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a participat prin videoconferință la reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius,...
Rezerviștii, convocați la Ministerul Apărării Naționale. După pensiile magistraților fusese planificată modificarea pensiilor militarilor
Rezerviștii, convocați la Ministerul Apărării Naționale. După pensiile magistraților fusese planificată modificarea pensiilor militarilor
Ministrul Apărării Naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit joi, 25 septembrie, la sediul MApN, cu reprezentanți ai conducerii unor structuri asociative ale personalului militar în...
#MApN, #tehnica militara, #dacian fall 2025 , #mapn
