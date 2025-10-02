Ionuț Moșteanu, despre producția de drone în colaborare cu Ucraina: ”Să fie foarte, foarte clar că se discută de drone interceptoare, nu de atac”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că Romania va finanța prin programul SAFE un proiect de producție de drone, care ar putea fi realizat prin colaborare cu Ucraina. El a subliniat și că țara noastră nu are nevoie de drone de atac, ci de drone interceptoare, un tip care se află încă în dezvoltare, dar pentru care ucrainenii au mai multă expertiză.

Ionuț Moșteanu a vorbit, joi, 2 octombrie, la finalul ședinței de Guvern, despre stadiul proiectului legat de construirea de drone împreună cu partenerii ucraineni.

„Ucraina a fost forțată să inoveze rapid ca să-și apere cetățenii și teritoriul. Și au făcut acest lucru. Sunt lideri sau printre liderii mondiali în tot ce înseamnă producție de drone. Nevoia i-a obligat să fie inovativi. Au fost inovativi, sunt inovativi și e nevoie și vrem să beneficiem de aceste inovații. Am avut o discuție acum o lună și ceva, când am fost la Kiev, am avut mai multe discuții telefonice, am avut împreună cu șeful Cancelariei o discuție chiar săptămâna trecută cu responsabilul de cooperare industrială din Ministerul Apărării din Ucraina. Urmează să semnăm o scrisoare de intenție și apoi niște pași ulteriori până vom ajunge să facem un joint venture între una din companiile românești și una din companiile ucrainene”, a explicat Moșteanu.

El a precizat că acest proiect urmează să fie finanțat prin SAFE.

„Obiectivul este să finanțăm pe SAFE un proiect de producție de drone și termenele în SAFE sunt final de noiembrie pentru lista de proiecte și apoi mai 2026 pentru semnarea contractelor. Deci sunt discuții în curs, dorim să finalizăm aceste discuții cu un joint venture concret între România și Ucraina”, a adăugat ministrul Apărării.

Ads

Moșteanu s-a referit și la proiectul privind zidul anti-dronă.

„În primul rând, zidul de drone este o propunere a Comisiei Europene, care deocamdată nu e materializată în niciun fel. Am avut o primă discuție vinerea trecută cu comisarul Kubilius și cu miniștrii apărării de pe Flancul de Est. Noi toți atunci am cerut un nou instrument financiar sub formă de grant și o colaborare rapidă pentru a crește capacitatea de apărare antiaeriană. Că noi, România și țările de pe Flancul de Est, membri NATO, vrem capabilități pentru apărare. Noi nu atacăm pe nimeni și asta să fie foarte, foarte clar, că se discută de drone, cele mai multe drone care se fabrică în momentul ăsta nu sunt drone interceptoare, ci sunt drone de atac”, a transmis Moșteanu.

El a precizat că România are nevoie de drone interceptoare.

„Noi nu avem nevoie de drone de atac, avem nevoie de drone interceptoare, un tip de drone care este încă în dezvoltare aici și Ucraina mai are multe lucruri, chiar își pun o țintă, din ce am văzut într-o prezentare acum la Varșovia, ca până la finalul anului să aibă o rată de succes de 65% cu aceste drone interceptoare împotriva dronelor rusești. Este un proces de dezvoltare industrială a acestor drone interceptoare care este în curs și care va continua într-un ritm rapid în lunile și în anii următori. Deci ideea că știe cineva de acum câte drone exact ne trebuie, aș fi hazardat să spun asta, spun că vrem să fim parte din soluția la această problemă și vom fi parte din soluția la această problemă”, a explicat ministrul Apărării.

Ads

Moșteanu: „Vorbim de un zid împotriva dronelor, nu de un zid de drone”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat că nu este vorba neapărat de un „zid de drone”.

„Când vorbim de drone wall, vorbim de un zid împotriva dronelor, nu de un zid de drone neapărat și am insistat pe acest detaliu pentru că toate țările de pe Flancul de Est au nevoie de capabilități de apărare la sol. Deci sunt două lucruri de care avem nevoie toți de pe flancul de est sau capabilități care să le vadă venind și radare moderne și alte sisteme care să ne anunțe din timp, acel early warning despre drone, și doi, capabilități de doborâre a dronelor, și vorbim aici de capabilități anti-aeriene, că sunt sisteme clasice, că sunt sisteme cu radar, că sunt sisteme cu drone. Aici e o discuție pe care o va avea fiecare armată cu aliații”, a afirmat Ionuț Moșteanu.

Ads