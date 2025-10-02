Ministrul Apărării explică de ce România nu intervine în spațiul aerian al Ucrainei: ”Există o linie fină între a ajuta o țară în război și a deveni parte din el”

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 15:25
Ministrul Apărării explică de ce România nu intervine în spațiul aerian al Ucrainei: "Există o linie fină între a ajuta o țară în război și a deveni parte din el"
Ionuț Moșteanu explică de ce România nu va interveni în spațiul aerian al Ucrainei FOTO Facebook /Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a clarificat joi, 2 octombrie, decizia României și a aliaților din NATO de a nu interveni în spațiul aerian al Ucrainei. „Există o linie foarte fină între a ajuta o țară în război să-și apere teritoriul și cetățenii și granița în care cineva devine parte beligerantă într-un război”, a precizat Moșteanu.

Întrebat despre scenariul în care dronele rusești ar putea fi lovite de țara noastră în spațiul aerian din Ucraina, ministrul Apărării a răspuns categoric că țara noastră nu va face asta, aceeași decizie pe care au luat-o toți aliații din NATO.

„Nu. În momentul ăsta nu, și poziția României este foarte clară, a fost subliniată și de președintele Nicușor Dan, este și poziția NATO, aliații au decis că Alianța nu se implică dincolo de granițele Alianței și nu se implică în spațiul aerian al Ucrainei. Există o linie foarte fină între a ajuta o țară în război, conform reglementărilor internaționale, să-și apere teritoriul și cetățenii - și asta se întâmplă cu Ucraina, cum este ajutată de comunitatea internațională - și granița fină în care cineva devine parte beligerantă într-un război. Și în momentul ăsta decizia și a noastră și a aliaților este să nu intervenim în spațiul aerian ucrainean”, a afirmat ministrul Apărării.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluții comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, afirmând că, dacă Ucraina are plasate sisteme de apărare anti-aeriană, acestea ar trebui să doboare tot ce zboară ”spre noi și spre Polonia”. „Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci și România”, adăuga el, în 20 septembrie.

