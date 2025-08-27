România a trimit inclusiv tancuri Ucrainei, dezvăluie ministrul Apărării. Dar lista completă este încă ținută la secret. Moșteanu: „Aș transparentiza mâine, dacă aș putea”

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării FOTO Facebook/Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat marți, 26 august, că faptul că România a acordat peste 20 de tranșe de ajutoare militare Ucrainei a fost păstrat secret se datorează unor decizii luate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care a stabilit că Hotărârile de Guvern privind ajutoarele militare să fie secretizate.

”Eu, personal, sunt pentru transparență, aș transparentiza mâine, dacă aș putea”, susține Moșteanu, dezvăluind că România a trimis Ucrainei ”de la gloanțe și căști, până la tancuri și rachete Patriot”.

”Asta a fost abordarea, cumva e o inerție care vine din anii care au trecut, a fost abordarea fostului CSAT, hai să spun așa. Eu, personal, sunt pentru transparență, aș transparentiza mâine, dacă aș putea eu. Trebuie să fie tot o discuție de CSAT prin care să decidem desecretizarea Hotărârilor de Guvern, pentru că, de fapt, despre asta este vorba, sunt mai multe Hotărâri de Guvern și au fost, în fiecare din aceste Hotărâri de Guvern, echipamente cerute, discutate, negociate, cerute în anumite momente de către ucraineni”, a declarat Ionuț Moșteanu, marți seară, la Euronews România.

El a spus că există ”un dialog constant” între Statul Major din România și autoritățile militare din Ucraina pe subiectul ajutoarelor de care țara vecină are nevoie și pe care România le poate oferi.

”Am trimis acolo ce au avut nevoie și ce aveam și noi disponibil aici, de la gloanțe și căști, până la tancuri și rachete Patriot, ca să simplific lucrurile. Există o compensare care a venit parțial, urmează să mai vină din partea Comisiei Europene”, a adăugat ministrul Apărării.

Denis Smîhal, fostul premier ucrainean, în prezent ministru al apărării în guvernul de la Kiev, a anunțat luni, 25 august, după întâlnirea cu omologul din România, Liviu-Ionuț Moșteanu, că Bucureștiul va transfera în curând Ucrainei un nou pachet de ajutor militar, precizând că acesta va fi cel de-al 23-lea trimis până în prezent, iar cele două țări vor colabora în materie de apărare antiaeriană.

