MApN vrea să înceapă achizițiile din programul „Tanc principal de luptă”. Etapa a doua include înzestrarea cu 216 tancuri

Ministerul Apărării Naționale a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, marți, 30 septembrie. Solicitarea se referă la ultima fază a primei etape, în timp ce etapa II include achiziția a 216 tancuri Abrams M1A2 SEPv3, cu o valoare estimată de aproape 6,5 miliarde de euro fără TVA.

Scopul programului este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale, a anunțat MApN într-un comunicat.

Etapa I (faza 2) a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 458,20 milioane de dolari americani (USD) fără TVA, presupune completarea capabilității batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3. În acest sens, sunt planificate a fi achiziționate mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport și asistență tehnică, transport, servicii de instruire.

Etapa II a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 6,488 miliarde de euro fără TVA, urmărește achiziția a 216 tancuri și 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri și de infanterie din cadrul Forțelor Terestre, precum și achiziția de suport logistic și echipamente specifice de instruire și antrenament.

Tancuri și subsisteme produse și întreținute în România

De asemenea, etapa II a programului prevede măsuri de protejare a securității României prin cooperare tehnologică și industrială, astfel încât tancurile și subsistemele lor să fie produse și întreținute în țară.

Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă” are în vedere operaționalizarea țintelor de capabilități asumate în cadrul procesului NATO și UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040.

Menționăm că Etapa I (Faza 1) a programului de înzestrare a fost inițiată în anul 2023 și a presupus achiziția a 54 de tancuri Abrams modernizate, varianta M1A2 SEP v3, și a 12 derivate pe șasiu de tanc, în uz, din stocul Armatei SUA. Această etapă este în derulare printr-un acord „Guvern la Guvern” cu Statele Unite ale Americii, având o valoare de 1.068.526.880 dolari, cu termen de livrare estimat pentru toate echipamentele – anul 2028.

