Premierul a anunțat termenul până la care România depune propunerile din programul SAFE, prin care România primește aproape 17 miliarde de euro

Premierul Bolojan a anunțat termenul până la care trebuie să fie gata propunerile României pentru Programul SAFE, prin care țara noastră accesează un credit de 16,6 miliarde de euro, cu condiții avantajoase, pentru cheltuieli de Apărare. Anunțul a fost făcut în timpul conferinței de presă a premierului de miercuri, 24 septembrie.

România va finaliza elaborarea propunerilor pentru cum va cheltui cei 16,6 miliarde de euro până la jumătatea lunii octombrie.

Propunerile urmează să fie înainte, spre aprobat, Comisiei Europene în luna noiembrie, a mai confirmat premierul.

Prim-ministrul a efectuat, luni, 21 septembrie, o vizită la Bruxelles, unde a avut o întrevedere cu comisarul european pentru Apărare și spațiu, Andrius Kubilius.

„Comisia Europeană a aprobat pentru România o alocare din Programul SAFE, deci un credit suplimentar, de 16,6 miliarde de euro. Din această alocare, cea mai mare parte a ei, 12,5 miliarde, sunt cheltuieli directe pe apărare, iar puțin peste 4 miliarde reprezintă alocări pentru sectorul de transporturi, pentru componenta mixtă de mobilitate civilă și militară. Am discutat cu comisarul european și echipa tehnică toate detaliile legate de acest program în așa fel încât, până la jumătatea lunii octombrie, să avem o primă listă a proiectelor care ar face parte din propunerile României”, a explicat Bolojan.

Propunerile României pentru programul SAFE trec prin CSAT

Propunerile vor fi prezentate în CSAT, iar la finalul lunii noiembrie, lista va fi depusă la Comisia Europeană pentru aprobarea finală.

Ilie Bolojan a susținut că banii obținuți prin Programul SAFE vor avea „efecte majore” în domeniul apărării și al infrastructurii de transport, dar și în ceea ce privește deficitul.

„România s-a angajat să aibă cheltuieli de apărare care să nu coboare sub 2,2% din PIB. Din această sumă, o cotă importantă, aproape 1%, este dedicată achizițiilor militare. Această cotă de 1%, în următorii cinci ani, va fi acoperită de acest Program SAFE, ceea ce înseamnă că avem garanția că programele României, absolut necesare pentru apărare, au o finanțare constantă și bugete asigurate în anii următori”, a menționat premierul.

Cum va returna România creditul de 16,6 miliarde de euro

Premierul Ilie Bolojan a reliefat că, deși este vorba despre un credit, acesta are dobânzi „de patru ori mai mici” față de cele la care România se împrumută în prezent. De asemenea, există o perioadă de grație de zece ani, iar creditul ar urma să fie rambursat în 40 de ani.

Prin programul SAFE, pentru dezvoltarea capacităților de apărare UE pentru cazul în care Rusia invadează un stat-membru, Polonia a primit cea mai mare sumă, de 43,7 miliarde euro.

România, pe al doilea loc în topul alocărilor prin SAFE, se situează înaintea Franței și Ungariei, care primesc fiecare 16,2 miliarde de euro.

