Premierul a anunțat termenul până la care România depune propunerile din programul SAFE, prin care România primește aproape 17 miliarde de euro

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 17:53
298 citiri
Premierul a anunțat termenul până la care România depune propunerile din programul SAFE, prin care România primește aproape 17 miliarde de euro
Programul SAFE include fonduri europene de 16,6 miliarde de euro pentru dotarea Armatei FOTO Facebook/MApN

Premierul Bolojan a anunțat termenul până la care trebuie să fie gata propunerile României pentru Programul SAFE, prin care țara noastră accesează un credit de 16,6 miliarde de euro, cu condiții avantajoase, pentru cheltuieli de Apărare. Anunțul a fost făcut în timpul conferinței de presă a premierului de miercuri, 24 septembrie.

România va finaliza elaborarea propunerilor pentru cum va cheltui cei 16,6 miliarde de euro până la jumătatea lunii octombrie.

Propunerile urmează să fie înainte, spre aprobat, Comisiei Europene în luna noiembrie, a mai confirmat premierul.

Prim-ministrul a efectuat, luni, 21 septembrie, o vizită la Bruxelles, unde a avut o întrevedere cu comisarul european pentru Apărare și spațiu, Andrius Kubilius.

„Comisia Europeană a aprobat pentru România o alocare din Programul SAFE, deci un credit suplimentar, de 16,6 miliarde de euro. Din această alocare, cea mai mare parte a ei, 12,5 miliarde, sunt cheltuieli directe pe apărare, iar puțin peste 4 miliarde reprezintă alocări pentru sectorul de transporturi, pentru componenta mixtă de mobilitate civilă și militară. Am discutat cu comisarul european și echipa tehnică toate detaliile legate de acest program în așa fel încât, până la jumătatea lunii octombrie, să avem o primă listă a proiectelor care ar face parte din propunerile României”, a explicat Bolojan.

Propunerile României pentru programul SAFE trec prin CSAT

Propunerile vor fi prezentate în CSAT, iar la finalul lunii noiembrie, lista va fi depusă la Comisia Europeană pentru aprobarea finală.

Ilie Bolojan a susținut că banii obținuți prin Programul SAFE vor avea „efecte majore” în domeniul apărării și al infrastructurii de transport, dar și în ceea ce privește deficitul.

„România s-a angajat să aibă cheltuieli de apărare care să nu coboare sub 2,2% din PIB. Din această sumă, o cotă importantă, aproape 1%, este dedicată achizițiilor militare. Această cotă de 1%, în următorii cinci ani, va fi acoperită de acest Program SAFE, ceea ce înseamnă că avem garanția că programele României, absolut necesare pentru apărare, au o finanțare constantă și bugete asigurate în anii următori”, a menționat premierul.

Cum va returna România creditul de 16,6 miliarde de euro

Premierul Ilie Bolojan a reliefat că, deși este vorba despre un credit, acesta are dobânzi „de patru ori mai mici” față de cele la care România se împrumută în prezent. De asemenea, există o perioadă de grație de zece ani, iar creditul ar urma să fie rambursat în 40 de ani.

Prin programul SAFE, pentru dezvoltarea capacităților de apărare UE pentru cazul în care Rusia invadează un stat-membru, Polonia a primit cea mai mare sumă, de 43,7 miliarde euro.

România, pe al doilea loc în topul alocărilor prin SAFE, se situează înaintea Franței și Ungariei, care primesc fiecare 16,2 miliarde de euro.

Premierul Bolojan ar putea prelua de la Armată cele 17 miliarde de euro în fonduri europene pentru apărare, ca să nu fie risipite de generali
Premierul Bolojan ar putea prelua de la Armată cele 17 miliarde de euro în fonduri europene pentru apărare, ca să nu fie risipite de generali
Achizițiile de armament prin programul european SAFE ar putea trece din subordinea generalilor sub controlul direct al premierului Ilie Bolojan. Cei 17 miliarde de euro pe care îi primește...
Bolojan l-a luat la rost pe Pîslaru pentru mitingul angajaților săi: "Să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă"
Bolojan l-a luat la rost pe Pîslaru pentru mitingul angajaților săi: "Să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă"
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 24 septembrie 2025, că l-a întrebat pe ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, când a fost mitingul angajaților ministerului său, dacă...
#MApN, #SAFE, #aparare romania, #ilie bolojan, #Comisia Europeana , #mapn
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre "bijuteria" de 117.000.000Euro din Bucuresti: "Nu mai e valabil"
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Politica lui Trump față de Putin este un pericol pentru Europa. Avertismentul vine de la un istoric britanic
  2. SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre FOTO
  3. Lotul 1 al autostrăzii Focșani - Bacău, parte din Autostrada Moldovei, ar putea fi gata până la finalul anului, zic autoritățile VIDEO
  4. Județul care are de 6 ori mai mulți urși decât numărul optim. "A crescut enorm numărul dosarelor de despăgubire"
  5. Premierul a anunțat termenul până la care România depune propunerile din programul SAFE, prin care România primește aproape 17 miliarde de euro
  6. Moscova acuză Chișinăul că restricționează dreptul la vot prin deschiderea a doar două secții de votare în Rusia
  7. Are dreptate Trump în privința Tylenol-ului? Mesaje mai vechi de la producător care agită spiritele în SUA. "De fapt, nu recomandăm..."
  8. Horațiu Potra, fiul și fratele său, prinși în Dubai. Ministrul Justiției vorbește despre posibila extrădare: „Regim de confidențialitate menit să asigure succesul demersurilor”
  9. Atac ucrainean asupra Flotei ruse a Mării Negre la Novorossiisk. Victime și pagube raportate în mai multe regiuni
  10. Putin a numit un nou procuror-general, fost coleg de facultate cu Medvedev și cu ministrul Justiției. Cel înlocuit a fost pus șef la Curtea Supremă, în plin scandal de corupție