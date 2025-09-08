România cumpără o corvetă ușoară din Turcia pentru Forțele Navale. Cât costă noua navă. "Armata are mare nevoie"

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat luni, 8 septembrie, că membrii comisiilor de apărare din Parlament au dat un aviz favorabil achiziționării unei corvete ușoare de către Guvern din Turcia.

'A fost o ședință a comisiilor reunite de apărare din Senat și Camera Deputaților (...) pentru a obține aprobarea pentru achiziționarea unei corvete ușoare, pe care urmează să o achiziționăm din Turcia. Este o procedură începută de anul trecut prin care Armata Română va lua o corvetă ușoară, care este gata, este produsă în Turcia, este o achiziție guvern la guvern, o corvetă din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO, o corvetă de care Armata Română are mare nevoie. (...) În finalul discuției cu membrii comisiilor am obținut un aviz în unanimitate pentru această achiziție', a spus Moșteanu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că Marea Neagră trebuie să rămână o mare a păcii, iar acest lucru se va întâmpla 'doar arătând că suntem bine echipați și continuând misiunile comune pe care le avem cu aliații NATO'.

'Valoarea acestei corvete, prețul este documentat de colegii din Ministerul Apărării, 223 de milioane de euro fără TVA. Peste acest preț, urmează să vină costurile pentru echipamente, rachete și alte dotări suplimentare; corveta va fi înarmată suplimentar față de echipamentul standard pe care îl are', a menționat ministrul Apărării.

Ads