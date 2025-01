România primește un sistem nou de rachete Patriot în locul celui cedat Ucrainei. Când se va semna contractul

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a afirmat marți, 21 ianuarie 2025, că estimează că în februarie va fi semnat contractul privind sistemul PATRIOT care îl înlocuiește, în dotarea Armatei Române, pe cel cedat de România către Ucraina.

"Vreau să salut faptul că, la sfârșitul acestui an, Guvernul american a luat decizia să aprobe livrarea către România a trei sisteme PATRIOT, care erau în program. În plus față de aceste trei sisteme, în ceea ce privește acest sistem, pe care l-am donat, care are o valoare de aproximativ 300 de milioane... deja, parteneri din trei state membre NATO au contribuit din punct de vedere financiar, România urmând să plătească doar transportul și probabil TVA pentru acest echipament. Ne așteptăm ca semnarea pentru acest sistem să aibă loc în luna februarie", a declarat ministrul.

Angel Tîlvăr evaluează că "foarte repede, acest sistem a fost aprobat și contractul va fi semnat, ceea ce se încadrează în estimările noastre, atunci când am luat decizia susținută de Parlament de a face această donație".

Despre cedarea unui sistem PATRIOT al României către Ucraina, ministrul Tîlvăr spune că "a fost o decizie de țară".

După cum se știe, solicitarea ca România să cedeze Ucrainei unul dintre sistemele sale PATRIOT, deja cumpărate din SUA, a fost transmisă personal de președintele Joe Biden către președintele Klaus Iohannis, în întâlnirea pe care au avut-o la Casa Albă. Ulterior, acest transfer al sistemului Patriot către Ucraina a fost aprobat la București, de către CSAT.

