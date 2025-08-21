Armata Română se declară "pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina". MApN se laudă cu flote de avioane F-16 și bazele aeriene la standarde NATO

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că Armata Română "este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina", subliniind că "România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate”, după ce acestea vor fi formalizate.

Acest mesaj este transmis printr-un comunicat de presă al MApN, la data de 21 august 2025. Mesajul MApN vine după ce presa occidentală anunța că unele țări europene membre NATO solicită Statelor Unite să trimită în România avioane F-35, în cadrul garanțiilor de securitate care vor fi oferite Ucrainei.

Mai mult, comunicatul MApN precizează și punctele forte ale României în contextul potențialelor garanții de securitate pentru Ucraina.

"Forțele Aeriene Române dispun de aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, iar recent, în Baza militară de la Mihail Kogălniceanu a avut loc certificarea unui detașament al Forțelor Aeriene Germane, care efectuează misiuni de Poliție Aeriană Întărită, în cooperare cu militarii români, pentru apărarea spațiului aerian al NATO. Infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare", subliniază MApN.

Aceste precizări sunt extrem de interesante în condițiile în care presa occidentală anunța doar trimiterea de avioane militare americane în România. Din informațiile cunoscute până acum, România nu este una dintre cele 10 țări europene care ar fi dispuse să contribuie cu militari la garanțiile de securitate pentru Ucraina, așa cum au spus Franța și Marea Britanie.

"România este un aliat de încredere și activ în apărarea flancului estic al NATO și își menține angajamentul pentru un sprijin multidimensional și durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu NATO și Uniunea Europeană (...). România își reafirmă angajamentul ferm pentru securitatea națională și colectivă, acționând cu responsabilitate și în deplină concordanță cu obligațiile asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene", precizează MApN.

