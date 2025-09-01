Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme. Ce dietă a urmat vedeta: „Nu există altceva decât...”

Show-ul „Asia Express” revine în atenția publicului și promite un sezon spectaculos. Printre concurenții din această ediție se află jurnalista Mara Bănică și prietenul său apropiat, Serghei Mizil. Experiența trăită în cadrul competiției a fost, după cum spune chiar Mara, una intensă și memorabilă, pe care nu ar schimba-o pentru nimic.

Rememorând perioada filmărilor, jurnalista mărturisește că provocările din Asia au scos-o complet din zona de confort și au obligat-o să-și depășească limitele.

„Acum, trăgând linie la final, când suntem bine, suntem îmbrăcați, suntem spălați, suntem dormiți, mi-a plăcut absolut tot și aș repeta oricând o asemenea aventură, pentru că îți întinde limitele, te face să plângi, ceea ce poate unii oameni nu fac sau nu-și dau, nu arată. Adică treci prin niște stări pe care acasă ți le oprești în mod normal. Acolo n-ai cum pentru că ești obosit și mințile obosite fac greșeli”, a declarat Mara Bănică pentru Click!.

Deși competiția nu a reprezentat pentru ea o redescoperire personală, a avut efecte neașteptate: Mara s-a întors din Asia cu mai multe kilograme în plus, chiar dacă nu mânca aproape deloc. Stresul și condițiile dificile au avut un impact asupra siluetei ei.

„Nu prea am mâncat și cu toate astea m-am îngrășat pe stres acolo. Nu am tolerat genul ăsta, adică nu neapărat asiatic, îmi place, ci faptul că, nu știu, dacă tu ai avea în soare pe 40 de grade 5 ouă într-o farfurie care te așteaptă de 5 ore, le-ai mânca? Nu. N-am tolerat bine cu mâncarea, dar nici nu m-am plâns de foame”, a explicat ea.

Cum a slăbit 20 de kilograme

Odată întoarsă acasă, Mara a simțit nevoia unei schimbări majore. Nu s-a lăsat pe mâna specialiștilor, ci a decis să se bazeze exclusiv pe determinarea proprie. Rezultatul? A reușit să dea jos 20 de kilograme.

„Am slăbit 20 de kilograme de când m-am întors din Asia Express și a fost un clic. Mă vedeam eu la televizor, televizorul pe unii îi îngrașă oricum, nu mai eram chiar ce trebuie. Ajunsesem la mărimea 42-44. Și a fost foarte simpatic, am început noul sezon Spynews special la televizor și am uitat să o anunț pe stilistă, vezi că sunt acum la mărime 34-36. Și m-am trezit din nou cu cămășile alea mari. Am făcut un efort mare, mare. E o chestiune de voință și de minte. Cu mintea învingem orice, dar e greu. Nu există altceva decât înfometare și foarte multă apă. […] am mâncat foarte puțin caloric. Foarte puțin caloric îmbinat cu un fasting și cu apă. Când ți-e foame, apă și ți-e foame iar apă. Un fel de Asia Express, dar pe bogăție, că beam apă la mine acasă”, a povestit Mara Bănică.

