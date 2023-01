Drama uneia dintre cele mai bune gimnaste din România: a stat 8 luni după două operații!

Mara Ceplinschi a ratat aproape tot anul 2022 din cauza unei accidentări la piciorul drept. După două operații, luni de recuperare și plâns, sportiva a revenit în sală cu gânduri mari: să se califice cu echipa la JO de la Paris.

Cea mai bună gimnastă a României în 2021, Mara Ceplinschi, a avut un 2022 de coșmar! În luna mai, Mara s-a accidentat și a ratat tot sezonul.

„Am făcut un flick salt pe bârnă și mi-am dat degetele peste cap și de acolo a pornit totul. M-am operat, am avut o perioadă de recuperare, apoi am încercat să încep antrenamentele. Doar că durerea era acolo și a fost nevoie de următoarea operație” -Mara Ceplinschi, componentă a lotului național de senioare de gimnastică artistică al României.

Sportiva a concurat și accidentată!

„M-am lovit pe 17 mai și am mai concurat până în august. Am încercat să merg și la europene, doar că nu am putut. Durerea a fost prea mare și am mers la operație” - Mara Ceplinschi, componentă a lotului național de senioare de gimnastică artistică al României.

După 8 luni de chin, gimnasta a revenit la antrenament și vrea să uite cât mai repede anul care s-a încheiat.

Ads

„Acum sunt foarte fericită, îmi doresc ca durerea să nu mai apară, până în momentul de față nu am mai avut dureri ceea ce mă bucură foarte mult” - Mara Ceplinschi, componentă a lotului național de senioare de gimnastică artistică al României.

2023, an de foc pentru fete

2023 este un an extrem de important pentru Mara și colegele ei de la lot! Este anul în care luptă să se califice cu echipa la Jocurile Olimpice de la Paris!

„Calificarea la JO ar fi pentru noi o mulțumire deplină având în vedere cât am lucrat, cât ne-am chinuit în sală” -Mara Ceplinschi, componentă a lotului național de senioare de gimnastică artistică al României.

În toate lunile în care a stat departe de gimnastică, Mara recunoaște că a suferit și a plâns mult, dar i-a avut pe cei dragi aproape.

„Mi-a fost foarte greu. Antrenorii m-au susținut în fiecare zi, m-au sunat, m-au întrebat cum sunt, familia mi-a fost aproape, iar fetele au fost tot timpul lângă mine” -Mara Ceplinschi, componentă a lotului național de senioare de gimnastică artistică al României.

Ads

În 2021 a participat la primul campionat mondial din carieră

Tânăra, care în 2021 a trecut la senioare și a reprezentat România pentru prima dată la un campionat mondial, recunoaște că a renunțat la tot de dragul gimnasticii.

„Am plâns de foarte multe ori, dar asta m-a făcut mult mai puternică! Nimic nu se compară cu momentul în care sunt pe podium, cu medalia de gât și mi se cântă imnul sau când trec pe lângă antrenorii mei după ce câștig și îi văd cu lacrimi în ochi. Nu pot să descriu în cuvinte sentimentele pe care le am” - Mara Ceplinschi, componentă a lotului național de senioare de gimnastică artistică al României.

De 5 ani, Mara este la lotul național de la Deva, unde se pregătește alături de alte 10 gimnaste împreună cu antrenorii Gina Gogean, Ramona Micu și Florin Uzum și coregrafa Mădălina Susan.

A făcut Revelionul în cantonament

Fetele de la loturile naționale de gimnastică artistică de senioare și junioare ale României au avut 6 zile vacanță, de pe 22 până pe 27 decembrie, pe 28 dimineață au început pregătirea la Deva. Le așteaptă un an extrem de greu și plin de competiții importante. La începutul lunii martie încep Cupele Mondiale, în aprilie Campionatele Europene din Antalya, iar în octombrie Campionatele Mondiale din Belgia.

Sportivele din echipa națională de senioare luptă în acest an să se califice cu echipa la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. România a ratat calificarea la ultimele două ediții, Rio, 2016 și Tokyo, 2020.

Ads