Mara Mereanu este prima în România la limba chineză și pilotează avioane la doar 16 ani. Lecție de ambiție ieșită din comun

"Nu există nu pot", ți-o spune Mara Mereanu care, la vârsta de 16 ani, este pilot de avion, parașutistă, scafandru și prima din România la chineză.

Mara Mihaela Mereanu este elevă la Colegiul Național „Moise Nicoară” din Arad și face performanță în multe capitale. Este un exemplu pentru mulți tineri care se plâng că nu au timp să facă ceea ce le place.

Iubesc adrenalina

"Îmi place foarte mult adrenalina și o caut în sporturile de contact, dar puțin și în domeniul aviației, cu toate că sunt nouă în acest domeniu.

Îmi place foarte mult să încerc cât mai multe și să promovez sportul și încurajez o anumită culturalizare, adică să nu uităm de vechile obiceiuri. Și totuși să reușim să ținem cont și de faptul că trăim într-o lume modernă", spune Mara Mereanu.

Nu e vorba de efort când iubești ceea ce faci

"Le iau pe etape pe toate, cum ar veni. Dacă îmi iau vacanță de la una, asta înseamnă că fac cealaltă activitate. Încerc să îmi fac timp cât pot eu. Adică e un fel de odihnă activă, pentru că îmi face plăcere să zbor. Îmi place chineza. Și atâta timp cât îți face plăcere nu e vorba de un efort.

Concursul are fază națională și mondială. Voi participa în toamnă la mondiale. Am mai participat și la 12 ani. Vârsta minimă de participare era de 15 ani, dar m-au lăsat să particip, ei credeau ca poate fiind mai mică nu o să mă descurc așa de bine. Însă am luat și atunci marele premiu la acel concurs.

Trebuia să merg să reprezint România, dar nu s-a putut din cauza vârstei, însă acum sunt foarte bucuroasă că o s-o fac în acest an", explica Mara.

Mă uitam la desene în chineză

"Foarte mult m-a ajutat tata. El a făcut Academia Militară în China și de mică am vorbit cu el în chineză și am început nu chiar deodată cu româna, dar când eram mică mă uitam la desene în chineză și așa am început să învăț.

În 2017 am câștigat concursul. Și m-am dus în China să mă antrenez, pentru că este și o parte de talente, cum ar veni. Am fost în 2017 la templul Shaolin, unde s-a antrenat și tata. Acolo am făcut sabie. La fel și în 2019. Și aștept cu nerăbdare să mai merg", spune Mara.

Îmi place să fac și skuba-diving

"Vreau să încerc de toate. Am încercat și skuba-diving și mi-a plăcut foarte mult. Nu am atâtea scufundări până în prezent, dar eu sunt foarte bucuroasă și în apă. Este superb. M-am tot uitat la filme cu Tom Cruise și Lara Croft și îmi ziceam "ce aș vrea și eu să fiu așa să știu de toate". Am copiat-o puțin", ne-a transmis Mara.

Tinerii trebuie să fie determinați

Povestea Marei este o demonstrație pentru oricare dintre noi că acolo unde pui pasiune și efort și succesul apare. Mara este o campioană din acest punct de vedere.

"Sfatul meu este să nu se descurajeze. Am auzit de la foarte mulți că în țara noastră nu se pot realiza atâtea. Și vreau să spun că este complet fals. Dacă vrei ceva poți să faci oriunde, oricând. Depinde și de șanse. De exemplu, pe mine m-au ajutat enorm cursurile gratuite de la Aeroclub. Încurajez pe toată lumea să le urmeze. Să aibă încredere în sine și să fie determinați", a concluzionat Mara.