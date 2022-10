România a luat 10 medalii la Mondialul de fitness. Cine e proaspăta campioană a lumii

Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a anunţat că sportivii români au câştigat zece medalii la Campionatul Mondial de Fitness din Coreea de Sud, între care una de aur prin Maria Sava, care a câştigat la Women's Bikini, up to 160 cm.

"Aventura noastră în Coreea de Sud s-a încheiat. Suntem mândri că am făcut din nou cinste României peste hotare! Ne întoarcem cu 10 medalii de la Campionatul Mondial de Fitness. Sportivii noştri au cucerit o medalie de aur, patru medalii de argint şi 5 medalii de bronz. Felicitări, tuturor!", a arătat Gabriel Toncean pe Facebook.

Potrivit preşedintelui FRCF, între laureaţi se numară Maria Sava - locul I - Women's Bikini, up to 160 cm, Raluca Maria Velea - locul II - Junior Women's Artistic Fitness 16-23 Years, Open, Raluca Biro - locul II - Women's Physique, Open, Mara Zidărescu - locul II - Junior Women's Bikini 16-20 Years, over 166 cm, Roberta Năstase - locul II - Junior Women's Bikini 21-23 Years, up to 160 cm, Raluca Maria Velea - locul III - Women's Artistic Fitness, up to 163 cm, Lucian Popa - locul III - Men's Fitness, Open, Roberta Năstase - locul III - Women's Bikini, up to 158 cm, Narcisa Martin + Lucian Popa - locul III - Fit-Pairs Open.

Alţi şase sportivi s-au clasat pe locuri între IV si IX, Gianina Suciu Gianina - locul IV - Women's Acrobatic Fitness, up to 163 cm şi locul VI la Junior Women's Acrobatic Fitness 16-20 Years, Open; Raluca Maria Velea - locul VI - Junior Women's Bikini 16-20 Years, up to 163 cm; Narcisa Martin - locul VII - Women's Bikini, up to 164 cm; Ioana Bîrsan - locul VII - Women's Bikini, up to 169 cm şi Mara Zidărescu - locul IX - Women's Bikini, up to 169 cm.

