Cum a ajuns Maradona din fotbalul românesc să livreze colete pe o mașină în Anglia

Maradona Chiriac s-a născut în 1991 și e lesne de înțeles de ce a primit acest nume. Tatăl său visa să-l facă mare fotbalist, iar în copilărie visul părea că poate căpăta contur.

Asemenea multor alte talente, ”Maradona de România” s-a pierdut pe drum și a rămas cu 18 meciuri jucate la Botoșani în liga secundă și unul în Cupa României.

"Regret amarnic că nu am pus preț pe seriozitate. Eram convins că pot juca la echipa națională, dar m-am născut talent și am murit speranță. Cea mai frumoasă amintire ca fotbalist o am de când jucam la FC Botoșani și am eliminat, din Cupa României, Vasluiul lui Porumboiu, pentru care jucau Sânmărtean, Stanciu și Marius Niculae", a mărturisit fostul fotbalist pentru anuntul.uk.

Mara, așa cum îi spun prietenii, crede că a fost un jucător talentat, însă recunoaște că s-a pierdut repede din cauza lipsei de seriozitate, acesta fiind și marele regret din cariera lui. S-a întâmplat în 2013, la doar 22 de ani, când mijlocașul a avut o escapadă în cantonament, cu Rapid Suceava, unde antrenor era "Magiun" Barbu, care l-a dat afară.

A plecat în Anglia la construcții

În același an 2013, familia lui, care trecea printr-o perioadă mai grea, s-a hotărât să plece la munca în Anglia, iar el a decis să o urmeze. Ajuns acolo, Maradona a semnat cu Solihull Moors FC, o echipa de Liga a 5-a, însă nu a fost pe placul antrenorului și, nu după mult timp, contractul său a fost reziliat.

Ulterior a semnat cu o formație de Liga 7-a, apoi cu FC Romania, echipa din Liga a 9-a, promovată anul următor in Liga a 8-a, dar cum banii pe care îi câștiga ca fotbalist erau puțini a trebuit să se angajeze ca să-și ajute familia cu cheltuielile lunare. A lucrat în construcții, a carat moloz cu roaba, a fost la o spălătorie auto, la curățenie, dar a fost și asistent manager și chiar supervisor, timp de trei ani, la un dealer de mașini. În prezent lucrează ca delivery driver în zona Birmingham și continuă să joace fotbal pentru o echipa de 5+1, adică la mini-fotbal.

"Niciunul dintre locurile de muncă pe care le-am avut în Anglia nu a fost ușor. Cel mai greu mi-a fost în construcții, iar cât am fost supervizor, timp de trei ani, îmi vedeam soția din ce în ce mai puțin și până la urmă am demisionat. Cred că îmi cam ajunge în Anglia, la anul sper să mă întorc în România", a dezvăluit el, conform sursei citate.

A fost în cantonament cu Rapid

"Ca fotbalist în România cea mai mare primă am încasat-o de la FC Botoșani, în perioada când la echipa erau atât Valeriu Iftime cât și Cornel Şfaiţer. În Anglia am avut contracte bune la Solihull Moors și la Halesowen Town, dar cele mai mari prime de victorie le-am primit de la echipa comunității, FC România, în perioada când aceasta era sponsorizată de compania Schore Ltd a omului de afaceri Gabriel Valentin Micu", a mai dezvăluit Maradona Chiriac.

"Antrenorii care m-au ajutat cel mai mult în cariera mea sunt Sorin Haraga, Marin Barbu, Costel Orac și Mihai Ciobanu. Știu că nu le-am arătat tot timpul seriozitate, dar în sufletul meu i-am apreciat enorm", a mai punctat fostul fotbalist, care în 2013 a fost luat într-un cantonament de Rapid.