Surorile lui Maradona, acuzate de fraudă. Sunt bani mulți la mijloc

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 11:04
Giannina, fiica lui Maradona FOTO X @TyCSports

Justiţia argentiniană a dispus joi sechestrarea bunurilor a două surori şi ale avocatului lui Diego Maradona, precum şi ale altor trei persoane, pentru gestionarea frauduloasă a mărcii „Maradona”, relatează AFP.

Un tribunal de apel din Buenos Aires a decis să-l acuze pe fostul avocat al lui Maradona, Matias Morla, precum şi pe doi dintre asistenţii săi pentru gestionarea frauduloasă a mărcii „Diego Maradona” şi a derivatelor sale care, potrivit copiilor starului argentinian de fotbal, ar fi trebuit să le fie transferate după moartea lui „Diez” („10”).

1,34 milioane de dolari în joc

Două dintre surorile starului, Rita şi Claudia Maradona, precum şi un notar sunt urmăriţi penal, fiind complici în acest caz.

Sechestrul decis de justiţie se ridică la 2 miliarde de pesos, adică aproximativ 1,34 milioane de dolari, pentru toţi acuzaţii. Instanţa consideră că societatea comercială creată de avocatul Morla pentru a administra marca era doar o faţadă şi că Maradona „continua să exercite controlul” asupra patrimoniului său în momentul decesului.

În aceste condiţii, se precizează în document, bunurile, fie ele materiale sau imateriale, „revin imediat moştenitorilor săi”, în acest caz copiii săi.

Un caz care datează din 2021

Cazul a început în 2021, când două dintre fiicele lui Maradona, Dalma şi Giannina, i-au acuzat pe Morla şi pe ceilalţi inculpaţi că şi-au însuşit marca. Ceilalţi trei copii ai starului fotbalului s-au alăturat apoi acuzării în calitate de părţi civile.

Diego Maradona a murit cu un an înainte, la vârsta de 60 de ani, în 25 noiembrie 2020, în urma unui stop cardiorespirator şi a unui edem pulmonar, în reşedinţa din Tigre, la nord de Buenos Aires, unde se afla în convalescenţă după o operaţie pe creier.

Primul proces, anulat

Procesul privind marca comercială se desfăşoară în paralel cu o procedură menită să stabilească responsabilitatea mai multor profesionişti din domeniul sănătăţii în moartea lui Maradona.

Un prim proces a fost anulat în luna mai, după recuzarea uneia dintre judecătoare, acuzată că a participat la realizarea unui documentar neautorizat despre acest caz. Data noului proces nu este încă cunoscută.

Opt profesionişti - medici, psihiatri, psihologi, asistenţi medicali - trebuie să răspundă pentru „omucidere cu o posibilă intenţie”, cu alte cuvinte pentru neglijenţe comise în cunoştinţă de cauză că acestea pot duce la moarte. Aceştia riscă între 8 şi 25 de ani de închisoare.

