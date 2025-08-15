Şase oameni au fost răniți, dintre care doi sunt în stare gravă, după ce o mașină de teren s-a răsturnat pe un traseu montan în Maramureș

Autor: Adrian Zia
Vineri, 15 August 2025, ora 18:04
232 citiri
Şase oameni au fost răniți, dintre care doi sunt în stare gravă, după ce o mașină de teren s-a răsturnat pe un traseu montan în Maramureș
Şase oameni au fost răniți, dintre care doi sunt în stare gravă, după ce o maşină de teren s-a răsturnat FOTO Salvamont Maramureș

Şase persoane au fost rănite, vineri după-amiază, 15 august, după ce maşina de teren în care se aflau s-a răsturnat pe un traseu montan din judeţul Maramureş. Primele date de la faţa locului arată că două dintre victime sunt în stare gravă.

Instituţiile cu rol în intervenţiile de urgenţă din judeţul Maramureş s-au mobilizat, vineri după-amiază, după ce un autovehicul de teren s-a răsturnat pe un traseu accidentat din zona Prislop - Fântâna Stanchii.

Potrivit oficialilor Salvamont Maramureş, primele date de la faţa locului indică faptul că şase persoane sunt rănite, două dintre acestea fiind în stare gravă.

La locul accidentului intervin salvatori montani, paramedici SMURD, echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă, voluntari, fiind de asemenea solicitată intervenţia a două elicoptere, unul de la Târgu Mureş, celălalt de la Jibou.

La ora transmiterii acestei ştiri, intervenţia pentru preluarea victimelor era în desfăşurare.

