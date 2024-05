Mărarul, beneficii uimitoare pentru sănătate!

Mărarul este o plantă aromatică anuală care se găsește din belșug ușor, atât în grădinile personale, cât și în piețe sau în magazine. Este frecvent utilizat în diferite mâncăruri, salate sau garnituri.

Și, cu toate că poate părea o plantă mai degrabă banală prin prisma faptului că este atât de comună, este bine să cunoști faptul că mărarul este foarte sănătos. Iată așadar care sunt uimitoarele caracteristici pozitive ale mărarului!

Ce se află în compoziția mărarului

Mărarul are în compoziția sa importanți micronutrienți care îți pot susține sănătatea din multe puncte de vedere. Un exemplu în acest sens este faptul că 100 de grame de mărar poate mări aportul de vitaminele A și C din organismul tău. Astfel, despre vitamina A trebuie să știi că are proprietatea de a fi solubilă în grăsimi și te ajută să îți menții sănătatea vederii, a pielii, a funcției imune și a celei de reproducere. Pe de altă parte, vitamina C este un antioxidant important care are rolul de a îți ajuta organismul să fie mai rezistent în fața infecțiilor.

Pe lângă cele două vitamine, mărarul este și o bună sursă de fibre, acid folic, dar și calciu.

După cum menționam anterior, mărarul este o plantă importantă pentru sănătate. Însă, cantitatea de mărar consumată face diferența în ceea ce privește impactul pe care acesta îl poate avea asupra organismului.

Beneficiile pentru sănătate

Pe durata a multe secole mărarul a fost folosit în medicina tradițională asiatică. Ba mai mult, mărarul este utilizat și în ziua de astăzi în diverse scopuri medicale, precum:

Tulburări gastrointestinale;

Tulburări ale ficatului;

Boli ale rinichilor;

Boli infecțioase;

Tulburări ale vezicii biliare și ale tractului urinar;

Bronșită;

Hemoroizi;

Răceală și febră;

Tuse;

Spasme;

Insomnie și tulburări ale somnului.

Mărarul și nutriția

Mărarul trebuie cunoscut nu doar din punct de vedere al beneficiilor aduse mâncărurilor sau sănătății, ci și al nutriției.

Astfel, o porție de 100 de grame de mărar proaspăt, cules direct din grădină, conține în aproximativ 43 de calorii, 3,5 grame de proteine, puțin mai mult de 1 gram de grăsime, 7 grame de carbohidrați și 2 grame de fibre.

În ceea ce privește vitaminele existente în mărar, printre acestea se numără în principal vitaminele A și C, aproximativ 154%, respectiv 142% din doza zilnică recomandată. De asemenea, mărarul conține și folat, cunoscut și drept vitamina B9, benefic pentru producerea celulelor roșii și detoxifiere, cât și riboflavina sau vitamina B2, importantă pentru formarea anticorpilor și a celulelor pielii.

Totodată, din punct de vedere al mineralelor, mărarul conține calciu, fier, magneziu, potasiu, fosfor, mangan și cantități mai reduse de sodiu.