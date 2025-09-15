Așa ceva nu s-a mai văzut: cursa de maraton de la Mondialele de atletism s-a decis la fotofiniș VIDEO

Final incredibil al maratonului de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, luni, când tanzanianul Alphonce Simbu a fost încoronat câștigător la foto finiş în faţa germanului Amanal Petros, cu un timp de 2h09'48".

Simbu (33 de ani), medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio şi la Campionatele Mondiale de la Londra în 2017, s-a impus în 2h09'48", același timp ca Petros, în timp ce italianul Iliass Aouani a completat acest podium surprinzător, cu 2h9'53".

Simbu a revenit formidabil pe ultima sută de metri și a reușit să recupereze distanța care îl separa de Petros și să îl întreacă la mustață.

Multă vreme, principalii favoriți au rămas grupați în fruntea cursei, apoi, la km 35, cursa a început să se clarifice. Mai întâi, etiopienii Tadese Takele și Deresa Geleta au abandonat, apoi campionul mondial în exercițiu, ugandezul Victor Kiplangat, a rămas în urmă.

🤯 El photo finish definió el ganador de la Maratón Masculina en el Mundial de Tokio. 🇹🇿 Alphonce Simbu le sacó el oro al 🇩🇪 Amanal Petros. pic.twitter.com/zCzRW8t1v8 — Federico Barreiro ⑫ (@BarrMore) September 15, 2025

