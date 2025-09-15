Așa ceva nu s-a mai văzut: cursa de maraton de la Mondialele de atletism s-a decis la fotofiniș VIDEO

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 09:48
265 citiri
Așa ceva nu s-a mai văzut: cursa de maraton de la Mondialele de atletism s-a decis la fotofiniș VIDEO
Alphonce Simbu (stânga0 s-a impus în fața lui Petros FOTO X World Athletics

Final incredibil al maratonului de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, luni, când tanzanianul Alphonce Simbu a fost încoronat câștigător la foto finiş în faţa germanului Amanal Petros, cu un timp de 2h09'48".

Simbu (33 de ani), medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio şi la Campionatele Mondiale de la Londra în 2017, s-a impus în 2h09'48", același timp ca Petros, în timp ce italianul Iliass Aouani a completat acest podium surprinzător, cu 2h9'53".

Simbu a revenit formidabil pe ultima sută de metri și a reușit să recupereze distanța care îl separa de Petros și să îl întreacă la mustață.

Multă vreme, principalii favoriți au rămas grupați în fruntea cursei, apoi, la km 35, cursa a început să se clarifice. Mai întâi, etiopienii Tadese Takele și Deresa Geleta au abandonat, apoi campionul mondial în exercițiu, ugandezul Victor Kiplangat, a rămas în urmă.

Surpriză la Mondialele de atletism: sportiva care nu știa că a câștigat o medalie. Imagini emoționante VIDEO
Surpriză la Mondialele de atletism: sportiva care nu știa că a câștigat o medalie. Imagini emoționante VIDEO
Campioană olimpică în 2021, sportiva kenyană Peres Jepchirchir a devenit, duminică dimineaţă, campioană mondială la maratonul de la Tokyo, învingând-o la sprint pe etiopianca Tigst...
România, prezență "simbolică" la Mondialele de atletism: încă o dată suntem departe de finală
România, prezență "simbolică" la Mondialele de atletism: încă o dată suntem departe de finală
Atleta Bianca Ghelber a ratat calificarea, duminică, în finala probei de aruncarea ciocanului, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Cea mai bună aruncare a Biancăi Ghelber a măsurat 69.61...
#maraton, #Campionatul Mondial, #atletism, #alphonce simbu, #amanal petros , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cum i-a schimbat Arnold Schwarzenegger viata Nadiei Comaneci: "Il vedeam deseori"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mama Sabrinei Voinea, mesaj "acid" după aurul fiicei sale: "Data viitoare mă voi supăra și mai tare"
  2. Așa ceva nu s-a mai văzut: cursa de maraton de la Mondialele de atletism s-a decis la fotofiniș VIDEO
  3. Triumf pentru România în Cupa Davis: jucătorul debutant a adus victoria României
  4. Modric, "nemuritor": A marcat golul victoriei pentru AC Milan și s-a bucurat ca un copil VIDEO
  5. Rezultat uluitor în meciul dintre Barcelona și Valencia. La pauză era doar 1-0, apoi a venit "taifunul"
  6. Alarmă la Craiova: medicii au intervenit de urgență pentru a-l stabiliza pe Mirel Rădoi
  7. David Popovici împlinește 21 de ani. Ce își dorește marele campion de ziua lui
  8. Reacția fulger a lui Gigi Becali, după umilința cu Csikszereda: „Am pierdut un an”
  9. FCSB, umilită la Miercurea Ciuc! Campioana o scapă pe Csikszereda de ultimul loc
  10. Manchester United, umilită de rivala City! Debut perfect pentru Donnarumma