Cât te costă o vacanță în cea mai exclusivistă destinație din Europa

Cine nu și-ar dori o vacanță într-un paradis însorit și călduros tot timpul anului, cu plaja și marea alături, numeroase activități disponibile în aer liber, o gastronomie care îmbată papilele gustative, toate acestea alături de un oraș șic, cu magazine, cafenele și locuri de promenadă.

Toate acestea nu descriu nici măcar un sfert din câte are de oferit Marbella, oraș din Spania votat de către turiști cea mai exclusivistă destinație din Europa, în 2022, potrivit europeanbestdestinations.com.

Destinația este un magnet pentru jucătorii de golf deoarece are cele mai multe terenuri din Spania, mai exact 14. Aproximativ jumătate dintre acestea sunt situate în celebra Golf Valley, la șapte kilometri Sud-Vest de centrul orașului și aproape de portul Puerto Banus.

Fell in love with the streets of the Old Town in Marbella 🌺🥰#visitmalaga #visitmarbella #spain pic.twitter.com/rIP2Ic1pqN — Flying Scots Girl (@FlyingScotsGirl) May 9, 2022

Ads

Orașul merită cu siguranță un tur gastronomic, plus că are trei restaurante cu stele Michelin. Oricum, există sute de restaurante care prepară orice, de la mâncare mediteraneană la tailandeză, paella, tapas, la care se adaugă peisajele de vis pe care le veți avea când luați masa, pe malul mării, cu munții la orizont.

Nu uitați nici să faceți o plimbare în labirintul de alei pietruite care ies din piața principală Plaza de Los Naranjos, situată în Casco Antiguo (Orașul Vechi) din Marbella.

Dacă sunteți pasionați de shopping, ar fi bine să aduceți o valiză în plus deoarece există numeroase buticuri sofisticate, magazine și mall-uri. În plus, în Puerto Banus sunt numeroase magazine de lux, cu haine ale unor designeri celebri. Dacă sunteți interesați de piesele vintage, există mici magazine în special pe principalele bulevarde.

Ads

It is a beauty of a day in Marbella 😎 pic.twitter.com/QCmxYfYIbO — Matt Harrison (@MattLostBoyo) May 8, 2022

Binecuvântată cu unele dintre cele mai bune plaje din Costa del Sol, faleza orașului este umbrită de palmieri, mărginită de strălucitoarea Mării Mediterane și se mândrește cu unele dintre cele mai luxoase hoteluri. Pentru cea mai exclusivistă cazare pe plajă, puteți opta pentru Paseo Maritimo. Întinzându-se de la Marbella până la Puerto Banus, această promenadă de 7 kilometri, mărginită de magazine și cafenele, găzduiește o selecție largă de locuri de cazare, de la hoteluri spa elegante și paradisuri exclusiviste de tip boutique până la vile private, cu personal complet, cu grădini luxuriante și peisaje uluitoare.

Ads

Marbella East, the place to be. pic.twitter.com/XVzB9I35Vu — Rafael Ouro (@RafaelOuro2) May 8, 2022

Iubitorii de natură au ocazia să se bucure de frumusețea lanțului muntos Sierra Blanca. Puteți face drumeții de la Marbella la Juanar sau, pentru aventurierii mai experimentați, de la Marbella la La Concha, trecând prin Puerto Rico.

Marbella, Costa del Sol, sun and luxury every day of the year. The perfect location to enjoy contemporary art in a privileged place. Want to know more in our #MONDAYSMEETS? Open the thread! pic.twitter.com/W8zaQ3hRvK — Badr El Jundi (@eljundigallery) January 31, 2022

Ads

Cât te costă o vacanță în Marbella

Am selectat un sejur de 10 zile în Marbella, în intervalul 1-10 august. Biletele de avion pentru două persoane care pleacă din București și aterizează în aeroportul Malaga costă între 450 și 800 de euro, în funcție de numărul orelor de zbor.

Hotelurile de cinci stele au prețuri piperate, fiind situate fie pe malul mării, fie la cel mult 500 de metri:

32.093 de lei, mic dejun inclus

21.727 de lei, mic dejun inclus

21.986 de lei

16.234 de lei, mic dejun inclus

28.129 de lei

Oferte hoteluri patru stele:

18.353 de lei

9.647 de lei, mic dejun inclus

15.139 de lei, mic dejun inclus

19.665, mic dejun inclus

10.624 de lei, mic dejun inclus

Oferte hoteluri trei stele:

7.541 de lei, mic dejun inclus

8.702 lei

9.547 de lei, mic dejun inclus

6.650 de lei

7.917 lei

Închiriere proprietăți private:

Garsonieră - 14.535 lei

Garsonieră - 7.951 lei

Apartament 2 camere - 10.219 lei

Apartament 2 camere - 18.231 de lei

Apartament 3 camere - 15.507 lei

Apartament 3 camere - 23.549 lei

Ads