Lumea fotbalului se roagă pentru Marc Overmars: inima olandezului nu mai funcționează la capacitate normală

Fostul atacant olandez Marc Overmars, în vârstă de 49 de ani, suferă de serioase probleme cardiace, anunţă presa olandeză.

Fostul jucător de la Ajax (1992-1997), Arsenal (1997-2000), FC Barcelona (2000-2004) şi fost component al naţionalei Ţărilor de Jos (86 de selecţii, 17 goluri), Marc Overmars este internat în spital din 30 decembrie.

Clubul belgian Royal Antwerp, unde ocupă funcţia de director sportiv din martie 2022, a vorbit iniţial despre un „accident vascular cerebral uşor”, dar Overmars a fost de fapt victima unui stop cardiac, iar inima lui ar fi suferit „daune ireversibile”, conform presei din Ţara Lalelelor.

Se pare că în acest moment inima mai pompează sânge doar la 30 la sută din cât ar trebui.

La începutul lunii februarie 2022, Marc Overmars a demisionat din funcţia de director de fotbal al clubului Ajax Amsterdam, după ce a fost acuzat că a trimis mesaje nepotrivite angajatelor grupării.

Overmars a cerut iertare, prin intermediul site-ului oficial al Ajax, recunoscând că a avut un comportament inacceptabil.

🚨 - Marc Overmars suffered irreparable damage to his heart after getting a heart attack on December 30, 2022. As a result, part of Overmars' heart muscle has died and the heart can only pump out thirty percent of it’s volume. [@MikeVerweij] pic.twitter.com/EaiAX02RrZ