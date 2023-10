Scene terifiante pe terenul de tenis: un jucător a lovit arbitrul cu toată puterea. Kyrgios: "Sunt curios ce amendă va lua" VIDEO

Jucătorul australian de tenis avea minge de meci. El a ratat acest punct și s-a răzbunat pe arbotrul de scaun.

Australianul Marc Polmans (140 ATP) a fost descalificat din meciul pe care îl disputa în rundele preliminare ale turneului de la Shanghai.

El câștigase primul set cu 7-6 și avea minge de meci în tie-breakul setului secund contra italianului Stefano Napolitano (253 ATP).

Nervos că nu a izbutit acest punct, Polmans a trimis mingea cu putere direct în figura arbitrului de scaun Ben Anderson. Imediat a fost descalificat pentru acest gest.

Rebelul Nick Kyrgios, care a fost penalizat în repetate rânduri, a comentat imediat: "Sunt curios ce amendă va lua!'.

Stefano Napolitano advances to the main draw in Shanghai as a result. pic.twitter.com/9izXBA1BOl

Marc Polmans missed a volley on match point at 7-6 (3), 6-6 (6-5) and then accidentally hit the umpire.

Interested to see what the fine will be 😂 all things considered (15 thousand pounds) for the bottle shake at queens 🫨 https://t.co/oqfLhW8LMz