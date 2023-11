Boloș, despre revendicările sindicaliştilor privind majorările salariale: „Să ne întindem mai mult decât ne este plapuma”

Ministrul de Finanţe, Marcel Boloş, a declarat joi, 23 noiembrie, după protestele din ultima perioadă, că bugetul are o anumită limită şi nu putem să ne întindem mai mult decât ne este plapuma.

”Haideţi să vedem cum se aşează bugetul şi vedem cum putem să gândim şi alte avantaje de natură salarială pentru bugetari”, a completat el.

”Trebuie să aşteptăm bugetul pentru anul 2024, să finalizăm cum am menţionat bugetul pentru anul 2024, cu toţii ne dorim ca să alocăm cât mai mulţi bani pentru cheltuielile cu salariile şi drepturile de asistenţă social şi pensii dar totuşi bugetul are o anumită limită şi am spus şi spun de atâtea ori că nu putem să ne întindem mai mult decât ne este plapuma”, a spus Marcel Boloş, despre protestele din ultima vreme a angajaţilor din diferse instituţii.

Ministrul de Finanţe a precizat că este nevoie să avem şi un program de investiţii foarte bun pentru ceea ce înseamnă finanţarea din fonduri europene şi PNRR.

El a amintit şi angajamentele Guvernului pentru drepturile de asistenţă socială.

Ministrul Finanţelor a precizat că bugetul pe 2024 este construit ca un buget orientat spre investiţii, în care investiţiile să fie motorul de dezvoltare economică al României.